Футбол

REGNUMREGNUMМедведев поручил передать «Екатеринбург-Арену» Свердловской области

Стадион «Екатеринбург-Арена» будет полностью передан в собственность Свердловской области. Соответствующее поручение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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«Екатеринбург Арена» перейдет в собственность Свердловской области

ТагилСити.ру11:33

Дмитрий Медведев поручил передать «Екатеринбург-Арену» в собственность Свердловской области

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Медведев поручил передать «Екатеринбург-Арену» в собственность Свердловской области

Znak.com09:48
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 12:57, Вашингтон
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