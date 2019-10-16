Футбол
REGNUMМедведев поручил передать «Екатеринбург-Арену» Свердловской области
Стадион «Екатеринбург-Арена» будет полностью передан в собственность Свердловской области. Соответствующее поручение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Военные США бросили Манбидж и срочно ретировались в Ирак
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Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
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Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
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Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
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Чемпионка Олимпиады в Турине в парном катании Татьяна Тотьмянина перенесла операцию в одной из клиник Москвы.
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Суд арестовал новых фигурантов «московского дела»
Напомним, Следственный комитет вчера, 15 октября, предъявил обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) пяти новым фигурантам «московского дела».
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МИД России подтвердил задержание россиянки в Минске
«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Белоруссии гражданки России Анны Богачёвой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — указано в сообщении.
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Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
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Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
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В Кремле прокомментировали исполнение гимна России в Эр-Рияде
В Кремле прокомментировали своеобразное исполнение российского гимна оркестром в королевском дворце Эр-Рияда.
Авто
Volkswagen представил Atlas Cross Sport
Компания Volkswagen рассекретила укороченный вариант продающегося в США кроссовера Atlas, который российским покупателям известен под именем Teramont.
Игры
Авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 отложили релиз игры
Студия Hardsuit Labs объявила о переносе даты выхода Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Игра не поступит в продажу в марте, однако всё равно должна выйти до 2020 года.
Общество
В Госдуме рассмотрят законопроект о развитии виноделия
Новая редакция законопроекта «О развитии виноградарства и виноделия в РФ» будет внесена на рассмотрение депутатов Госдумы в среду, 16 октября.
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В начале октября глава грузинского МИДа Давид Залкалиани сообщил, что Грузия готова к восстановлению прямого авиасообщения с Россией и выступает за скорейшее снятие запрета на перелеты.
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«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Политика
Сербская православная церковь отказалась участвовать в игре Варфоломея
Одна из попыток завоевать симпатии местных православных церквей в своих раскольнических амбициях состояла в том, чтобы пригласить сестринскую Сербскую православную церковь отпраздновать 800-летие своей автокефалии в Никее на мероприятии, организованном Вселенским патриархатом.
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Водянова в силуэтном алом платье посетила званый ужин Рудковской
Обычно продюсер устраивает теплые ужины для друзей перед Новым годом, но в этот раз она организовала званый вечер осенью совместно с брендом Dior.
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Строительство моста через Волгу под Тольятти начнется в этом году
Реализацию проекта начнут уже в этом году.
Космос
Ученые: Ряд микробов могут быть опасными для космических туристов
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Армия и оружие
В США представили проект скоростного вертолета-разведчика
Компания Sikorsky представила проект скоростного вертолета-разведчика Raider-X.