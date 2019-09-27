Общество
REGNUMМедведев поручил пересмотреть потребительскую корзину
Переход на потребительскую корзину с базовым продуктовым набором поручил проработать премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает 27 сентября пресс-служба правительства.
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с чего всё началось
После разговора с бизнесменами и экспертами в прямом эфире программы "Диалог" премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству труда и социальной защиты вместе с рядом других ведомств проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины исходя из базового набора продуктов питания, позволяющего обеспечить полноценный рацион здорового питания различных групп населения.Российская газетавчера в 02:20
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 04:58, Вашингтон
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Life.ru вчера в 10:58
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Газета.Ru вчера в 13:56
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После победы Галлахер перелез через сетку октагона и бросился в объятия соотечественника Конора Макгрегора, который является партнером Джеймса по тренировочному залу.
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Екатеринбург-ТВ вчера в 05:30
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Россиянина задержали в аэропорту испанской Валенсии по запросу США
Российского гражданина задержали в аэропорту испанского города Валенсия по запросу Соединенных Штатов.
Известия вчера в 18:13
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В Сети появилось видео концерта для моржей в Арктике
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Движение поездов от станции "Волжская" до станции "Дубровка" салатовой ветки Московского метро восстановлено после сбоя, произошедшего в субботу утром.
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При высоком уровне потребляемого сахара в организме не усваиваются витамины, например, витамин С. Дефицит важных веществ способствует нарушению обмена веществ, ослаблению иммунитета, повышенному риску воспаления и лишнему весу.
MedikForum.ru вчера в 22:30
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При взрыве у избирательного участка в Кандагаре на юге Афганистана пострадали 15 человек.
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Косачев назвал причину провала миссии Волкера на Украине
Косачев считает, что патриотический настрой Волкера помешал ему выполнить свою миссию, так как на Украине нужно было исходить из интересов этой страны, а не США.
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