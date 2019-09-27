с чего всё началось

Переход на потребительскую корзину с базовым продуктовым набором поручил проработать премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает 27 сентября пресс-служба правительства.

Политика На фоне скандала вокруг Трампа и Зеленского Уолкер подал в отставку Ранее на фоне скандала, из-за которого запустили процедуру импичмента президента, Трамп заявил, что стенограмма его с Зеленским разговора была лживой.

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Общество Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве "Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 миллиметров осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы", — сказал Тишковец.

Авто Chevrolet Niva получил новую дешевую комплектацию «GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).

Происшествия В Южной Корее загорелся танкер с россиянами на борту В Генеральном консульстве России в Пусане подтвердили, что на борту судна Stolt Groenland находились десять россиян.

Происшествия Самолет в Москве отложил вылет из-за двух пьяных дебоширов на борту Самолет, готовившийся к вылету из московского аэропорта Домодедово, вернулся на стоянку из-за двух дебоширов на борту.

Происшествия В ДТП на трассе в Тамбовской области погибли четыре человека Два автомобиля столкнулись на трассе Р-22 Каспий в Тамбовской области, 4 человека погибли, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.

Политика Пелоси обвинила Россию в скандале с разговором Трампа и Зеленского Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Россия виновата в скандале с публикацией стенограммы телефонного разговора между американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Экономика Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика «Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.

Общество В МЧС рассказали о штрафах за курение на балконах В России с 1 октября вводится запрет на курение на балконах жилых домов и на приготовление на них шашлыков.

Единоборства Галлахер бросился в объятия Макгрегора после победы на Bellator 227 После победы Галлахер перелез через сетку октагона и бросился в объятия соотечественника Конора Макгрегора, который является партнером Джеймса по тренировочному залу.

Футбол На матче «Урала» с грандом российского футбола ждут 20 тысяч зрителей На матче «Урала» с грандом российского футбола ждут 20 тысяч зрителей Важная для екатеринбуржцев игра пройдет 29 сентября.

Происшествия Россиянина задержали в аэропорту испанской Валенсии по запросу США Российского гражданина задержали в аэропорту испанского города Валенсия по запросу Соединенных Штатов.

Музыка В Сети появилось видео концерта для моржей в Арктике На видеохостинге в интернете появилась запись импровизированного концерта для семейства моржей, сделанная возле Оранских островов архипелага Новая Земля.

Происшествия В Башкирии школьники-живодеры зверски убили 10 щенят В Башкирии в Стерлитамаке школьники жестоко расправились с собакой и ее 10-ю щенками.

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Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

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Политика Косачев назвал причину провала миссии Волкера на Украине Косачев считает, что патриотический настрой Волкера помешал ему выполнить свою миссию, так как на Украине нужно было исходить из интересов этой страны, а не США.

Армия и оружие Лавров ответил на заявления США об умеренности «Хайат Тахрир аш-Шам» Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлимым стремление Соединенные Штаты убедить членов Совета Безопасности ООН в том, что боевики из "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в РФ) якобы являются умеренными.