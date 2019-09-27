Общество

Газета.RuГазета.RuМедведев поручил пересмотреть правила надзора за общепитом

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита в ряде регионов, сообщает РИА "Новости". Об этом говорится в перечне поручений премьера.
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с чего всё началось
Свои предложения ведомства должны представить в правительство не позднее 15 октября, говорится в списке
 поручений господина Медведева по итогам прошедшей 11 сентября программы «Диалог» на телеканале «Россия 24».
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