с чего всё началось

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита в ряде регионов, сообщает РИА "Новости". Об этом говорится в перечне поручений премьера.

Автоспорт Болид Квята сломался во время свободных заездов на Гран-при России Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не смог закончить первую сессию свободных заездов на Гран-при России в Сочи.

Политика Эксперт оценил позицию Польши по ограничению доступа «Газпрома» к Opal Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в эфире радио Sputnik прокомментировал слова руководителя польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, заявившего о "трагических" последствиях в случае эксплуатации "Газпромом" трубопровода Opal на полную мощность.

Общество Шнуров осудил депутатов из-за запрета курения на балконах Сергей Шнуров написал стих посветив его новому закону о запрете курения Новый закон о запрете курения на балконах вызвал массу обсуждений в социальных сетях.

Футбол Нурмагомедов ответил на вызов Ибрагимовича: Полная ерунда Выложив видео, нападающий упомянул хавбека МЮ Поля Погба, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, своего агента Мино Райолу и сербского теннисиста Новака Джоковича.

Происшествия Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели музыканта Отец Виктора Цоя Роберт Цой прокомментировал новую версию гибели музыканта, в которой судебный эксперт Наталья Потлачук высказала уверенность в том, что "его смерть не могла наступить из-за сна", сообщает КП.

Экономика В Челябинске закрывается электродный завод Рынок демпингуют китайские производители, поэтому завод в Челябинске был сначала остановлен, а до конца года он будет и вовсе закрыт.

Политика Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.

Политика Роухани заявил о предложении Трампа отменить санкции против Ирана На заявления Роухани последовала немедленная реакция американского президента Дональда Трампа, который заявил, что это Тегеран предлагал Вашингтону провести встречу в обмен на снятие санкций.

Шоу-бизнес Футболиста Тарасова раскритиковали за «женские» джинсы В комментариях к совместному снимку Тарасова и Костенко люди задавались вопросом, зачем футболист надел «женские» джинсы.

Политика Минздрав Чечни рассказал о состоянии здоровья Кадырова Глава Чечни Рамзан Кадыров действительно испытывает недомогание, но речь идет об обычном ОРЗ.

Политика Могерини рассмотрит предложение Путина о моратории на РСМД Как стало известно, факт получения Могерини письма с таким предложением подтвержден. Отмечается, что оно будет рассмотрено.

Общество Тренера по кикбоксингу уволили за эротические фото 20-летней давности Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу и чуть не попала под статью о невыполнении родительских обязанностей.

Экономика Матвиенко оценила законопроект о гарантированном пенсионном продукте Минфин РФ 6 сентября объявил, что разработал и направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте (ГПП).

Политика В МИД прокомментировали новые антироссийские санкции США США, вводя санкции за поставку топлива для ВКС в Сирии, помогающим законному правительству в борьбе с терроризмом, фактически открыто встали на сторону террористов, заявил МИД России.

Политика Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Футбол Депутат Госдумы требует извинений у Сергея Иванова. Тот назвал футбольных фанатов «дебилами» Член исполкома Российского футбольного союза и депутат Госдумы Игорь Лебедев назвал слова Иванова «прямым оскорблением граждан» и потребовал извинений.

Происшествия Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений о пожаре в Грозном Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений в социальных сетях о том, что во время пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-парк" в Грозном якобы погибли дети, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Политика Пресс-секретарь Зеленского напала на журналиста Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель оттолкнула журналиста, когда он собирался задать вопрос главе государства.

Политика Байден с семьей избежали допроса украинских следователей Украинские следователи не стали допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА "Новости".

Здоровье Лео Бокерия дал три простых совета, как предотвратить болезни сердца В этом году впервые в нашей стране смертность от сердечно-сосудистых заболеваний была минимальной с начала ХХI века.

Авто Suzuki выпустит дешевый паркетник Компания Maruti Suzuki рассекретила свою очередную новинку. Ей стал компактный кроссовер S-Presso.