Общество
Газета.RuМедведев поручил пересмотреть правила надзора за общепитом
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита в ряде регионов, сообщает РИА "Новости". Об этом говорится в перечне поручений премьера.
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с чего всё началось
Свои предложения ведомства должны представить в правительство не позднее 15 октября, говорится в списке поручений господина Медведева по итогам прошедшей 11 сентября программы «Диалог» на телеканале «Россия 24».Коммерсантъ02:09
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