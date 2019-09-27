с чего всё началось

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, говорится в перечне поручений премьера.

Футбол «Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей.

Политика Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации По словам господина Пискарева, комиссия направит материалы расследования в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для привлечения DW к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России «для принятия решения о дальнейшей аккредитации» издания.

Происшествия В Приморье задержаны шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР В исключительной экономической зоне России в Приморье задержаны три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.

Общество Шнуров в стихах прокомментировал запрет курения на балконах Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах прокомментировал введение запрета на курение и приготовление шашлыков на балконах квартир.

Армия и оружие Американская ПРО в Японии создает риски для России, заявили в МИД Действия Вашингтона по созданию ПРО в Азиатско-Тихоокеанском регионе создают риски для национальной безопасности России и новые препятствия для поиска взаимоприемлемого решения проблемы мирного договора с Японией, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

Происшествия Экс-главу Службы госбезопасности Узбекистана приговорили к 18 годам Абдуллаева признали виновным в организации преступного сообщества и назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы.

Кино Актер Виктор Балабанов экстренно госпитализирован Актер Виктор Балабанов в экстренном порядке госпитализирован в одну из клиник Москвы. Об этом информирует издание РЕН ТВ.

Происшествия Аверин обратился к фанатам после инцидента в самолете Актер Максим Аверин вышел на связь с фанатами после инцидента на рейсе Барнаул – Москва.

Политика В Киеве заявили, что не будут восстанавливать авиасообщение с Россией По мнению Криклия, с учетом политики, которую Россия ведет в отношении Украины, "о прямом авиасообщении с [Россией] нельзя говорить вообще".

Шоу-бизнес Оксана Акиньшина показала спектакль с элементами эротики Российская актриса кино и театра Оксана Акиньшина решила поделиться со своими подписчиками в социальной сети Instagram довольно неоднозначным видеороликом.

Финансы ЦБ выступил против подхода Минфина к инвестициям из ФНБ внутри России Первый вице-премьер Антон Силуанов накануне объявил о планах инвестирования внутри страны 15–20% средств ФНБ, превышающих 7% ВВП.

Экономика Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Происшествия ВШЭ расторгла контракт с обвиненным в растлении учениц педагогом Высшая школа экономики (ВШЭ) 25 сентября расторгла контракт с преподавателем лицея, обвиненным в растлении учениц, сообщили РБК в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Гаджеты Redmi Note 8T — ещё один бюджетный игровой смартфон Вероятно, цена Redmi Note 8T также будет сравнима с Redmi Note 8 Pro — 250–300 долларов в максимуме.

Политика Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.

Политика В МИД РФ считают реальной угрозу развала СВПД СВПД был заключен между Ираном и "шестеркой" международных посредников (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) в 2015 году.

Политика МИД назвал безрассудством новые санкции США против России МИД России назвал безрассудством новые антироссийские санкции, которые США ввели за доставку в Сирию авиационного топлива.

Футбол Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.

Космос Фотограф на Камчатке снял одновременное падение двух небесных тел В минувшее воскресенье фотограф Юрий Смольницкий снял два необычных объекта, одновременно летящих к земле с неба.

Происшествия Кадыров потребовал найти человека, певшего во время пожара в Грозном Глава Чечни Рамзан Кадыров уличил этого человека в том, что он радуется чужому горю.

Политика Эксперт прокомментировал заявление Польши по газопроводу OPAL Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, связанное с отменой судом ЕС решения Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.

Происшествия Суд в Швеции арестовал российского капитана севшего на мель судна Суд в Мальме арестовал на две недели российского капитана судна Baltic Carrier, севшего на мель на юге Швеции в ночь на 25 сентября.