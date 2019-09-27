Общество
РБКМедведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита. Поручения, с копией которых ознакомился РБК, премьер дал по итогам обсуждения, прошедшего 11 сентября. Подлинность документа подтвердил источник РБК в аппарате правительства.
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Происшествия
Сухогруз загорелся на Волге недалеко от Тольятти
Известия вчера в 22:50
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
REGNUM вчера в 21:14
Игры
Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Activision и Infinity Ward выпустили сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare.
Cyber.sports.ru 25 сентября в 01:50
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Наука
Ученые рассказали об опасности чайных пакетиков
Как выяснили исследователи, погруженный в воду с температурой 95°C пластиковый чайный пакетик практически моментально выделяет около 11,6 млрд частиц микропластика и 3,1 млрд частиц нанопластика.
Газета.Ru вчера в 15:04
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Вести.Ru 25 сентября в 15:52
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
Ведомости вчера в 03:17
Экономика
Глава минфина Франции считает, что ФРГ следует немедленно начать инвестировать в зону евро
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал Германию как можно быстрее начать осуществлять инвестиции в зону евро с целью улучшения в ней ситуации.
ТАСС вчера в 16:59
Общество
Елена Батурина покинула благодарного ей мэра Лондона
Новая Губерния 02:37
Армия и оружие
Опубликовано видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке.
РИА Новости 01:21
Кино
«Герой» с Александром Петровым выходит в широкий прокат
Inc-news.ru вчера в 01:37
Политика
Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный вчера в 05:13
Авто
Volvo сделала анонс первого электрического кроссовера Volvo XC40
Принадлежащая Geely марка заявляет, что выпустит больше деталей о чистом электрическом кроссовере в ближайшие недели, до первого публичного показа, запланированного на 16 октября.
32CARS.ru 25 сентября в 04:04
Общество
Глава комитета по строительству мэрии Екатеринбурга уходит в отставку
По данным Znak.com, Сметанин говорит, что решил уйти в отставку, так как устал и считает нагрузки на этом посту колоссальными .
Znak.com 01:44
Наука
Мозг может устать от интенсивных физических нагрузок
Naked Science вчера в 14:59
Интернет
Facebook тестирует функцию, скрывающую лайки под постом
Социальная сеть "Фейсбук" подтвердила свои намерения отказаться от пока ещё привычной практики демонстрации количества лайков под публикацией и начала тестирование функции, скрывающей соответствующий счётчик.
Life.ru вчера в 22:33
Гаджеты
OnePlus выпускает свой первый умный телевизор OnePlus TV
После презентации новенького флагмана OnePlus 7T, китайский производитель OnePlus представил свой первый смарт-ТВ, получивший название OnePlus TV.
ITZine.ru вчера в 12:36
Финансы
Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках
Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
Известия 25 сентября в 15:00
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости вчера в 07:40
Политика
В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском вчера в 14:19
Политика
Столтенберг и Зеленский обсудили вступление Украины в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Зеленский поднимал вопрос членства Украины в альянсе во время их встречи в Нью-Йорке.
iReactor вчера в 20:18
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Финансы
Назван срок снижения ставок по ипотеке
Как отметил Плутник на коллегии при Минстрое России, большинство банков в оставшиеся месяцы года проведут еще один цикл снижения ипотечных ставок, и средний по рынку показатель достигнет 8,9 процента — уровня, предусмотренного национальным проектом «Жилье и городская среда».
Lenta.ru 01:44
Происшествия
Алтайского насильника задержали на Кипре
Злоумышленника вычислили по камерам видеонаблюдения. После выяснилось, что 19 августа он прибыл на север Кипра по поддельным документам.
Катунь 24 00:50
Политика
МИД назвал безрассудством новые антироссийские санкции США
МИД России назвал безрассудством новые санкции США, которые Вашингтон ввел за доставку в Сирию авиационного топлива.
РБК вчера в 17:46
Здоровье
Девочка из США с редким заболеванием прилетела на лечение в Краснодар
В Краснодар из Майами на лечение прилетела маленькая девочка с редким врождённым дефектом.
ТВ Центр вчера в 11:29
Происшествия
Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье
Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
Газета.Ru 02:19
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 25 сентября в 06:18