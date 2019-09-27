с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита. Поручения, с копией которых ознакомился РБК, премьер дал по итогам обсуждения, прошедшего 11 сентября. Подлинность документа подтвердил источник РБК в аппарате правительства.

Финансы Укрепление гривны на Украине: «Завтра в страну пойдут эшелоны долларов» Ниже психологической отметки в 24 грн курс доллара на Украине не опускался с 15 января 2016 г. Эксперты по-разному оценивают текущую ситуацию с курсом.

Политика Порошенко не пришёл на допрос по делу о «керченском инциденте» Бывший президент Украины Пётр Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований (ГБР), куда его вызвали в качестве свидетеля по делу о переходе кораблей в Керченском проливе в 2018 году.

Общество В России хотят создать единую базу плательщиков ЖКХ В России планируют создать единую онлайн базу, которая включит в себя персональные данные плательщиков за услуги ЖКХ, сообщила газета "Известия".

Происшествия В Москве арестовали девять собиравших деньги на теракты исламистов Девять подозреваемых в финансировании деятельности ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) заключены под стражу, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета России по Москве.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.

Технологии На Урале начали вводить систему «суверенного Интернета» Планируется, что уже до конца этого года по всему Уралу будет внедрена система DPI.

Политика Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова Киргизская сторона обратила внимание российских коллег на то, что во время этой передачи ее ведущий "некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Кыргызской Республики Акбарова, ставшего участником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом", в котором погиб гражданин РФ Александр Маругов.

Армия и оружие ВС РФ отказал в реабилитации советского полковника Владимира Арцезо Верховный суд России отказался реабилитировать бывшего заместителя командующего 57-й армией по бронетанковым войскам полковника Владимира Арцезо, который в годы Великой Отечественной войны стал генералом нацистской армии.

Политика Россия допускает полный развал СВПД Москва считает вполне реальным полный развал СВПД в обозримом будущем.

Общество Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.

Происшествия Преподавателя лицея ВШЭ уволили после обвинений учениц в их растлении Бывшие ученицы обвинили Кузнецова в растлении, запугивании и шантаже в 90-х годах, сообщает «Интерфакс».

Здоровье Лео Бокерия дал три совета, как предотвратить болезни сердца Кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия дал три совета, способных предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Происшествия Аверин обратился к фанатам после дебоша в самолете Актер Максим Аверин высказался об инциденте с его участием, который произошел на борту самолета, летевшего в Москву.

Политика Столтенберг и Зеленский обсудили вступление Украины в НАТО Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Зеленский поднимал вопрос членства Украины в Альянсе во время их встречи в Нью-Йорке.

Происшествия В Домодедове водитель на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком Водитель грузовика на пешеходном переходе в Домодедове сбил двух человек, от полученных травм на месте умерла семилетняя девочка.

Происшествия Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.

Политика Миссия МВФ отметила слишком низкие темпы роста экономики Украины Миссия Международного валютного фонда констатировала слишком низкие темпы роста экономики Украины и заявила о необходимости сохранения независимости Нацбанка, говорится в заявлении по итогам работы миссии, опубликованном в пятницу.

Игры Naughty Dog рассказала о 3-часовом демо The Last of Us: Part II Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось попробовать немногим журналистам.

Политика Германия передаст России данные о советских военнопленных В четверг в Берлине между Российским государственным военным архивом (РГВА) и Федеральным архивом Германии было подписано соглашение о передаче данных в рамках проекта «Советские и немецкие военнопленные и интернированные».

Гаджеты Гибкий экран Galaxy Fold продолжил ломаться даже после доработки Как рассказал обозреватель портала TechCrunch, экран его нового Galaxy Fold повредился спустя день после покупки.

Происшествия 34 человека пострадали в результате землетрясения в Стамбуле В результате землетрясения в Стамбуле пострадали 34 человека, в общей сложности повреждено 473 здания.

Энергетика Казахстан планирует подписать соглашение с Минском о поставках нефти Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что казахстанская сторона намерена подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.