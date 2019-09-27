Экономика

СолидарностьСолидарностьМедведев поручил пересмотреть состав потребительской корзины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант потребительской корзины, сообщается на официальном сайте правительства. Такое поручение он дал Минэкономразвитию, Роспотребнадзору и Минфину России.
Читать в источнике
Комментировать268
с чего всё началось
После разговора с бизнесменами и экспертами в прямом эфире программы "Диалог" премьер-министр Дмитрий Медведев поручил
 министерству труда и социальной защиты вместе с рядом других ведомств проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины исходя из базового набора продуктов питания, позволяющего обеспечить полноценный рацион здорового питания различных групп населения.
Российская газета02:20

Подробнее о событии

Медведев поручил изменить состав потребительской корзины

RT на русском14:44

Медведев поручил сформировать потребкорзину для здорового питания

Газета.Ru01:51

Медведев поручил проработать переход к потребительской корзине с базовым набором продуктов

ТАСС02:55

Медведев поручил подготовить переход на новую потребительскую корзину

РИА Новости02:18

Россиянам пообещали обновленную потребительскую корзину

URA.Ru01:55

Медведев поручил изменить продуктовую корзину россиян

РБК04:08

Медведев поручил проработать постепенный переход на новую потребительскую корзину с 2021 года

ПРАЙМ01:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 16:44, Вашингтон
Армия и оружие

Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57

RT на русском 05:50
Политика

Россия предложила проводить заседания Генассамблеи ООН не в США

По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, в ответ на невыдачу американских виз российской делегации Москва предложила проводить заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению не на территории Соединенных Штатов.
RuNews24.ru вчера в 18:19
Происшествия

В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу

Вести.Ru 11:47
Политика

Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии

РИА Новости 06:42
Политика

В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру 25 сентября в 20:09
Армия и оружие

Атаки на международное право приобретают опасные масштабы — Лавров

США создают крупные угрозы на международном уровне из-за пренебрежения международным правом.
REGNUM 15:37
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Общество

Сергей Шнуров раскритиковал запрет курения на балконах

Российский рок-музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал закон о запрете курения и приготовления шашлыков на балконах, вступающий в силу с 1 октября.
Экономика сегодня 04:25
Происшествия

В МЧС открестились от борьбы с курением

Запрет курения на балконах в первую очередь направлен на повышение уровня безопасности проживания в многоквартирных домах, а не на борьбу с курильщиками.
Lenta.ru 06:29
Происшествия

Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло

Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета вчера в 11:01
Происшествия

Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

РИА Новости 10:07
Политика

Секретарь СНБО Украины Данилюк написал заявление об отставке

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке.
РБК 08:06
Космос

NASA демонтирует комплекс, в котором находились на карантине побывавшие на Луне астронавты

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в начале 2020 года демонтирует лабораторию, в которой находился на карантине 50 лет назад экипаж американского космического корабля "Аполлон-11" - Нил Армстронг, Эдвин (Базз) Олдрин и Майкл Коллинз.
ТАСС вчера в 03:11
Политика

Украина не намерена восстанавливать авиасообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время не предвидится.
Коммерсантъ 15:28
Общество

В Госдуме оценили идею платить «домохозяйкам»

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, в свою очередь, обвинил многих домохозяек в том, что они «не вылезают из-за границы, с отдыха».
Lenta.ru вчера в 06:37
Политика

Лавров встретился с главой МИД Грузии

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.
Rambler News Service вчера в 10:17
Происшествия

Женщины-полицейские в Москве заявили о домогательствах начальства

Главное управление МВД по Москве начало проверку после поступления от сотрудниц полиции жалоб на домогательства со стороны начальства.
Известия 13:36
Происшествия

Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье

Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
Газета.Ru 02:19
Политика

Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
Политика

Deutsche Welle отрицает вмешательство в дела России

Телерадиовещательная компания Deutsche Welle отрицает вмешательство во внутренние дела России.
Газета.Ru 14:31
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Кино

«К звёздам» Джеймса Грэя: Вращение блудного Брэда Питта

В кинотеатрах стартовала картина «К звёздам» Джеймса Грэя, где герой Брэда Питта – отважный астронавт-одиночка Рой Макбрайд отправляется на край Солнечной системы чтобы найти и остановить обезумевшего отца.
Псковское агентство информации 12:40
Происшествия

Обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева отпустили из СИЗО

Фигуранта дела о госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде, передает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.
Ведомости 15:22
Единоборства

Поражение нокаутом довело кикбоксера до «параллельной реальности»

Lenta.ru 06:34
Хоккей

Лайне подписал новый контракт с «Виннипегом»

Финский нападающий Патрик Лайне заключил новый контракт с «Виннипегом».
Sportbox.RU 15:08
Политика

В Киеве рассказали, когда начнут платить пенсии в ДНР и ЛНР

Вопрос выплаты пенсий для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР будет решен, когда правительство сформирует общую политику относительно этих территорий.
Российский Диалог 13:40
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Шоу-бизнес

Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов

Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
Энергетика

Саудовская Аравия нарастила добычу нефти

Добыча нефти в Саудовской Аравии восстановлена до уровня 9,8 млн баррелей в сутки после атак.
News.ru 15:00
Происшествия

Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели музыканта

Отец Виктора Цоя Роберт Цой прокомментировал новую версию гибели музыканта, в которой судебный эксперт Наталья Потлачук высказала уверенность в том, что "его смерть не могла наступить из-за сна", сообщает КП.
РИА Новости вчера в 12:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное