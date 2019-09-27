Экономика
СолидарностьМедведев поручил пересмотреть состав потребительской корзины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант потребительской корзины, сообщается на официальном сайте правительства. Такое поручение он дал Минэкономразвитию, Роспотребнадзору и Минфину России.
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с чего всё началось
После разговора с бизнесменами и экспертами в прямом эфире программы "Диалог" премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству труда и социальной защиты вместе с рядом других ведомств проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины исходя из базового набора продуктов питания, позволяющего обеспечить полноценный рацион здорового питания различных групп населения.Российская газета02:20
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Политика
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Телерадиовещательная компания Deutsche Welle отрицает вмешательство во внутренние дела России.
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Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели музыканта
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