с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант потребительской корзины, сообщается на официальном сайте правительства. Такое поручение он дал Минэкономразвитию, Роспотребнадзору и Минфину России.

Происшествия Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.

Гаджеты Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу В начале недели Xiaomi представила линейку умных телевизоров Xiaomi TV Pro, в которой представлены модели с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов.

Авто Бренд MG выпустил свой первый трехрядный рамный внедорожник На Ближнем Востоке состоялся старт продаж рамного внедорожника MG RX8.

Шоу-бизнес Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.

Политика Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.

Кино Человек-паук вернется в киновселенную Marvel В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.

Шоу-бизнес Принцесса Беатрис официально объявила о помолвке На сайте Букингемского дворца появилось следующее сообщение: «Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци».

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Происшествия Женщины-полицейские в Москве заявили о домогательствах начальства Главное управление МВД по Москве начало проверку после поступления от сотрудниц полиции жалоб на домогательства со стороны начальства.

Политика РФ вносит в ООН проект резолюции по контролю над вооружениями Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вносит на Генассамблее ООН проект резолюции по укреплению системы контроля над вооружениями, передает РИА "Новости".

Футбол «Айнтрахт» обыграл «Унион Берлин» «Айнтрахт» на своем поле нанес поражение «Униону Берлин» в матче шестого тура Бундеслиги.

Энергетика Отопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало августа, в рамках подготовки к отопительному сезону компания «Укртрансгаз» выполнила 65% работ по ремонту и модернизации объектов газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Общество Тамбовчанам запретят курить на балконах Согласно поправкам, запретят жарить шашлык на балконе, курить и зажигать там свечи.

Происшествия Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.

Футбол Коноплянка забил первый гол за «Шахтер», дончане одержали 9-ю победу в 9 играх УПЛ «Шахтер» разгромил «Ворсклу» в матче 9-го тура чемпионата Украины — 4:0. На 50-й минуте свой первый гол в составе донецкого клуба провел Евгений Коноплянка.

Авто Представили обновлённый пикап Nissan Titan Японская компания Nissan представила на Техасской ярмарке обновленный пикап Nissan Titan.

Политика Deutsche Welle отрицает вмешательство в дела России Телерадиовещательная компания Deutsche Welle отрицает вмешательство во внутренние дела России.

Политика Песков пошутил о толстом телефоне Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о специальном толстом телефоне главы государства Владимира Путина, которым он якобы пользуется вне рабочего кабинета.

Политика Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.

Политика Лавров встретился с главой МИД Грузии Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.

Общество Принц Гарри прошел по минному полю в Анголе, как принцесса Диана Принц Гарри повторил действия своей матери принцессы Дианы, пройдя по минному полю в Анголе, передает Sky News.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Экономика В США изучают возможность ограничения портфельных инвестиций в Китай Вашингтон исследует способы ограничения потока портфельных инвестиций в Китай, в частности, с помощью делистинга, то есть исключения китайских фирм из списков частных предприятий, чьи акции продаются на американских фондовых биржах.

Армия и оружие Американские военные создали неудачную «копию» российского вертолета Боевая машина, должна была быть максимально схожей на своего главного соперника – Ми-24.