Экономика
РИА НовостиМедведев поручил подготовить переход на новую потребительскую корзину
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился проработать постепенный переход на новую потребительскую корзину. Начало запланировано на 2021 год.
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После разговора с бизнесменами и экспертами в прямом эфире программы "Диалог" премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству труда и социальной защиты вместе с рядом других ведомств проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины исходя из базового набора продуктов питания, позволяющего обеспечить полноценный рацион здорового питания различных групп населения.Российская газета02:20
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Медведев поручил составлять потребительскую корзину по базовому, а не минимальному набору продуктов
Комсомольская правда01:46
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