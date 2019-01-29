Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев поручил подготовить переход на новую потребительскую корзину

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился проработать постепенный переход на новую потребительскую корзину. Начало запланировано на 2021 год.
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с чего всё началось
После разговора с бизнесменами и экспертами в прямом эфире программы "Диалог" премьер-министр Дмитрий Медведев поручил
 министерству труда и социальной защиты вместе с рядом других ведомств проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины исходя из базового набора продуктов питания, позволяющего обеспечить полноценный рацион здорового питания различных групп населения.
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