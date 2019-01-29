с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился проработать постепенный переход на новую потребительскую корзину. Начало запланировано на 2021 год.

Политика Украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников» Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ не может помешать евроинтеграции страны и назвал союз, выход из которого Киев до сих пор не завершил, «клубом неудачников».

Общество В ЦИАН сравнили цены за пять лет на вторичное жилье в округах Москвы В сентябре 2019 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке (за вычетом элитного сегмента) в Москве составляет 195,3 тыс. руб. — на 4,7% больше, чем пять лет назад (докризисный уровень цены на вторичку в Москве преодолели весной этого года) и на 6,4% больше, чем прошлой осенью.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Общество Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.

Происшествия В Москве предъявили обвинения девяти финансистам ИГ Следственный комитет России предъявил в Москве обвинение девяти арестованным по уголовному делу о финансировании запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Общество В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Экономика В России участились звонки мошенников с подменой номеров банков Мошенники стали чаще использовать подмену банковских номеров при звонках клиентам банков.

Шоу-бизнес Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак Российский телеведущий и юморист Максим Галкин сравнил себя с другими медийными персонами.

Политика В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.

Происшествия Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.

Политика В России появится онлайн-архив советских военнопленных В рамках проекта "Советские и немецкие военнопленные и интернированные" в Берлине подписано соглашение между Российским военным архивом и Федеральным архивом Германии.

Политика Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.

Политика Зеленский с трибуны ООН заявил о войне России с Украиной Во время выступления на Генассамблее ООН украинский президент Владимир Зеленский заявил, что против его страны Россией ведется война.

Происшествия В Стамбуле произошло сильное землетрясение В четверг на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла.

Происшествия На Волге загорелся груженный железом сухогруз Сухогруз «Волго-Балт-205» загорелся на реке Волга в Самарской области.

Политика Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва готовит ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Музыка Олег Винник попал в базу данных «Миротворец» Знаменитый украинский певец Олег Винник пополнил список базы данных «Миротворец». Об этом сообщается на скандальном сайте Украины.

Авто Электрический Chevrolet Corvette побил мировой рекорд скорости Электрический суперкар GXE, построенный на базе Chevrolet Corvette компанией Genovation, побил собственный рекорд скорости 2017 года.

Армия и оружие Опубликовано видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке Полет крылатой ракеты "Оникс" прошел в штатном режиме, и расположенная в 200 километрах от места пуска мишень, оказалась поражена.

Политика В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.