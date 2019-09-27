с чего всё началось

Министерству труда и социальной защиты вместе с рядом других ведомств поручено проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины, исходя из базового набора продуктов, которые позволят обеспечить полноценный рацион здорового питания для различных групп населения.

Финансы Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.

Экономика Промсвязьбанк станет агентом правительства по международным долгам Промсвязьбанк, являющийся опорным банком для оборонной сферы, получит новые полномочия – он станет агентом правительства по вопросам исполнения другими странами обязательств перед Россией, следует из проекта бюджета на 2020–2022 гг. Первым на это обратил внимание РБК.

Общество Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.

Происшествия Восемь человек пострадали при землетрясении в Стамбуле В результате произошедшего в Стамбуле землетрясения магнитудой 5,9 восемь человек получили ранения, передает РИА "Новости".

Происшествия Установлен убийца настоятеля российского монастыря Полицейские совместно с сотрудниками Следственного комитета России (СКР) установили подозреваемого в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в 2016 году.

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Происшествия СМИ назвали убийство гражданина Грузии в Берлине спланированной операцией Убийство в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили «не имеет криминальной подоплеки, а является спланированной операцией».

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Политика Кремль высказался об угрозе рассекречивания бесед Путина и Трампа Разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока останутся под грифом «секретно», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Футбол Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Нурмагомедову Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов российскому бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову.