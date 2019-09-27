с чего всё началось

Министерству труда и социальной защиты вместе с рядом других ведомств поручено проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины, исходя из базового набора продуктов, которые позволят обеспечить полноценный рацион здорового питания для различных групп населения.

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Политика Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова Киргизская сторона обратила внимание российских коллег на то, что во время этой передачи ее ведущий "некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Кыргызской Республики Акбарова, ставшего участником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом", в котором погиб гражданин РФ Александр Маругов.

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Политика Адвокат Трампа пообещал доказать вмешательство Украины в выборы в США Адвокат президента США Рудольф Джулиани пообещал в скором времени предоставить доказательства по вмешательству ряда украинских чиновников в американские президентские выборы в 2016 году.

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Происшествия Аверин обратился к фанатам после дебоша в самолете Актер Максим Аверин высказался об инциденте с его участием, который произошел на борту самолета, летевшего в Москву.

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Политика Лукашенко заявил о готовности ввести в Донбасс миротворцев Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей готовности ввести в Донбасс белорусских миротворцев.