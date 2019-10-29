Общество

КоммерсантъКоммерсантъМедведев поручил повысить доверие бизнеса к судам и силовикам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономики, МВД, ФСБ и Росгвардии с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, СКР, уполномоченного по защите прав предпринимателей, Генпрокуратуры и Верховного суда представить в правительство предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
Читать в источнике
Комментировать43
с чего всё началось
В документе, опубликованном
 на сайте правительстве, указано, что к подготовке предложений необходимо привлечь Следственный комитет, Генеральную прокуратуру, Верховный суд, бизнес-омбудсмена и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.
РБК10:41

Подробнее о событии

Медведев поручил разработать проекты для снижения объемов фальсификата

РИА Новости11:09

Медведев поручил Минфину обеспечить принятие закона о защите инвестиций

ТАСС10:46

Медведев поручил ФСБ и МВД подумать над повышением доверия к ним бизнеса

РБК10:41

Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам

RT на русском11:58

Медведев поручил разработать предложения по повышению доверия бизнеса к судам

Известия10:41

Медведев поручил повысить доверие бизнеса к судам и силовикам

Коммерсантъ11:26

Медведев дал поручение силовикам повысить доверие бизнеса

Lenta.ru10:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 12:13, Ашберн
Общество

Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей

Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей.
Российская газета 08:41
Политика

Киев заявил о начале разведения сил в Золотом

RT на русском 05:27
Здоровье

Рыбу, где обнаружена гаффская болезнь, поставляли в три региона

РЕН ТВ 11:12
Происшествия

Воспитанники ярославского детсада избили девочку на глазах педагога

В Ярославле отстранили от работы воспитательницу с 40-летним стажем после того, как дети избили на прогулке девочку.
Вести.Ru 10:38
Общество

Соловьев прокомментировал драку украинских политологов в студии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости 12:08
Энергетика

Правительство выставит на торги участок с запасами 1 трлн куб. м газа

Компания уже собрала почти 60 лицензий в ЯНАО, доказанные запасы газа по категории SEC на 2018 год оцениваются в 2,2 трлн куб. м, доказанные и вероятные по категории PRMS — 4 трлн куб. м, говорится в ее материалах.
РБК 10:51
Общество

Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим и клоачным

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей Школы Экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов назвал русский язык убогим, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:51
Армия и оружие

Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии

Отвод вооружённых подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно.
RT на русском 10:46
Гаджеты

Apple представила беспроводные наушники AirPods Pro

The GEEK вчера в 12:58
Политика

Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве

Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
REGNUM 08:23
Авто

Опытную партию новых Lada 4х4 собрали на «АвтоВАЗе»

Опытная партия новой версии внедорожника Lada 4х4 была выпущена на автозаводе "ВАЗ" в Тольятти.
РЕН ТВ 11:52
Шоу-бизнес

Фадеев перенес сердечный приступ

Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер вчера в 05:34
Политика

Рост уровня поддержки президента Путина зафиксировали социологи

По данным социологов фонда «Общественное мнение» (ФОМ), зафиксирован рост уровня поддержки Президента России Владимира Путина.
МедиаПоток 06:03
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала горячее фото в бикини

Украинская поп-певица Настя Каменских снова порадовала своих фанатов откровенной фотографией с отдыха в Мексике.
Московский Комсомолец 04:37
Гаджеты

Представлена 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1660 Super

Основой новой карты служит тот же 12-нанометровый графический процессор Turing TU116-300, который используется в модели GeForce GTX 1660.
iXBT.com 09:00
Общество

Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля

Российская газета 08:31
Общество

Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
Технологии

Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

Телеканал 360° 11:53
Политика

Шведская Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

РИА Новости 05:22
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин

Известный врач и телеведущий рассказал о побочных эффектах популярного лекарства и объяснил, кому лучше не принимать этот препарат.
Волгоградская правда 27 октября в 05:38
Армия и оружие

Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы

Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия 05:59
Общество

Захар Прилепин создаст новое общественное движение

Взгляд.ру вчера в 03:11
Политика

У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин»

«Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».
REGNUM 06:35
Происшествия

Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

Известия 03:12
Авто

Опубликованы характеристики нового кроссовера Changan CS55 для России

Автоновости дня 08:49
Космос

В Солнечной системе обнаружили новую планету

Диаметр Гигеи составляет около 430 километров. Таким образом, она может стать самой маленькой планетой Солнечной системы.
Российская газета вчера в 23:30
Музыка

Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Взгляд.ру вчера в 05:59
Общество

«Офицеры России» выступили против петиции в поддержку Шамсутдинова

Руководитель общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой предложил заблокировать петицию, созданную в поддержку военного Рамиля Шамсутдинова, который застрелил своего сослуживца Романа Ковалёва.
News.ru 08:35
Хоккей

Малкин подтвердил наличие американского паспорта

Известия 01:16
Политика

В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное