Экономика
РБКМедведев поручил правительству увеличить доход от туризма в три раза
Правительство утвердило стратегию развития туризма в России до 2035 года. Согласно документу, подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликованному на сайте кабмина, по базовому сценарию валовая добавленная стоимость отрасли должна составить к этому времени 8,764 млрд руб. (pdf).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 16:08, Вашингтон
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро вчера в 08:36
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Начало богослужения в 17 часов, сообщили в пресс-службе Белгородской митрополии.В сам день праздника, 21 сентября, Глава Белгородской митрополии совершит Божественную литургию Иоанна Златоустого в храме города Короча, который в 143-й раз отметит престольный праздник.
Белгородские новости 04:44
Футбол
РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз не позволил петербургскому "Зениту" дозаявить нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России вне регистрационного периода.
РИА Новости 09:34
Происшествия
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи
Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.
Российская газета 13:52
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.
Коммерсантъ 13:35
Шоу-бизнес
У Евгения Кузина и Александры Артемовой родился ребенок
Еще до появления ребенка на свет экс-участники шоу «Дом-2» делились последними новостями о беременности в своих соцсетях.
Телепрограмма 04:56
Кино
Карина Мишулина надела на премьеру фильма любимое украшение
Paparazzi.ru вчера в 06:02
Экономика
Зеленский подписал указ о неотложных мерах в украинской экономике
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции».
РБК 14:50
Шоу-бизнес
Доктор Мясников назвал возможную причину болезни Анастасии Заворотнюк
Ugpressa.ru вчера в 16:24
Политика
Грызлов заявил о срыве Киевом договоренностей «нормандской четверки»
По словам Грызлова, Украина отказалась подписать «формулу Штайнмайера», которая позволяет согласовать закрепление правового и фактического статуса Донбасса.
Известия 18 сентября в 11:56
Армия и оружие
Медведев отреагировал на планы США прорвать российскую ПВО
Американские ПВО провалились в Саудовской Аравии, и в связи с этим заявление главы ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригэна о разработке Пентагоном плана по преодолению ПВО Калининградской области смотрится глупо, указал российский премьер Дмитрий Медведев.
Газета.Ru 14:16
Экономика
Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия вчера в 19:50
Происшествия
Светлане Прокопьевой предъявили обвинение в оправдании терроризма
Следственное управление СК РФ по Псковской области предъявило журналисту и бывшему главному редактору «Псковской губернии» Светлане Прокопьевой обвинение в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), об этом «ПГ» сообщила адвокат Светланы Татьяна Мартынова.
Псковская губерния 12:08
Политика
Глава ЦБ Ирана отреагировал на санкции США
«Новые санкции против ЦБ Ирана со стороны США показывают, что Вашингтон исчерпал возможности для оказания давления на Тегеран», — цитирует Хеммати ТАСС.
RT на русском 16:00
Политика
Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским
19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:10
ЖКХ
Подача тепла в социальных учреждениях Москвы начнется досрочно
Подача тепла в социальных учреждениях столицы начнется досрочно, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в пятницу.
ТАСС 08:31
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi получил странный дизайн
Японский автомобильный бренд раскрыл особенности нового паркетника. Он будет официально представлен в октябре на домашнем автосалоне.
Daily-Motor.Ru вчера в 11:42
Недвижимость
Количество ипотечных сделок в Москве снизилось за месяц на 13%
Всего же с января по август 2019 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 57,3 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования.
Интерфакс 03:51
Политика
Зеленский заверил представителей МВФ в приверженности реформам
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ на Украине Роном ван Роденом заверил их в приверженности Украины курсу реформ.
ТАСС 14:24
Гаджеты
Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Диагональ дисплея телевизора составила 70 дюймов. Продажи Mi TV 4A стартуют сегодня, 19 сентября. Стоит устройство 564 доллара США.
RuNews24.ru вчера в 01:46
Армия и оружие
Колонна российской военной техники напугала украинцев
Украинцы тут же заговорили о готовящейся войне. Что это может быть — разбирался корреспондент АН. На видео попали несколько десятков танков.
Аргументы недели 09:31
Политика
В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.
РБК 11:22
Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: черная полоса всегда проходит
Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
Вести.Ru 13:23
Авто
Subaru готовит спецверсию Subaru Outback Black Line для России
21 сентября 2019 года компания Subaru представит на фестивале Subafest-2019 новую спецверсию кроссовера Subaru Outback – Black Line.
Автоновости дня вчера в 08:39
Авто
Компания Amazon заказала 100 000 электрических фургонов у Rivian
SpeedMe вчера в 14:41
Общество
Россияне захотели выселить больных раком детей
Lenta.ru 09:02
Армия и оружие
МИД призвал США не нарушать ДНЯО
США должны перестать привлекать к совместным ядерным миссиям НАТО неядерные страны, что нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Известия 11:35