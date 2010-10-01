Экономика

РБКРБКМедведев поручил правительству увеличить доход от туризма в три раза

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Правительство утвердило стратегию развития туризма в России до 2035 года. Согласно документу, подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликованному на сайте кабмина, по базовому сценарию валовая добавленная стоимость отрасли должна составить к этому времени 8,764 млрд руб. (pdf).
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Премьер Медведев потребовал от подчиненных увеличить доходы от туризма

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