Министерство финансов, Министерство экономического развития и Федеральная антимонопольная служба подготовят доклад о необходимости наделения Банка России полномочиями устанавливать прямые количественные ограничения на выдачу кредитными и некредитными финансовыми организациями отдельных видов займов.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Экономика Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.

Футбол Защитник молодёжной сборной России назвал Кононова сильным психологом Кто бы что ни говорил, а Кононов – сильный психолог. Ему не надо было орать, чтобы его услышали, всегда подбирал нужные слова.

Политика Москва примет ответные меры на высылку дипломата из Болгарии Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.

Армия и оружие Киевские боевики обстреляли населенный пункт в ЛНР Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв район села Логвиново.

Игры В Star Citizen можно поиграть бесплатно до конца этой недели Разработчики из студии Cloud Imperium Games объявили о начале мероприятия под названием Free Fly, в рамках которого в космический симулятор Star Citizen можно поиграть бесплатно до конца этой недели.

Киберспорт Бета-тест Warcraft 3: Reforged начнется на следующей неделе Blizzard объявила, что тестирование сетевого режима Warcraft 3: Reforged начнется на следующей неделе.

Общество Опрос: треть россиян больше всего боится бедности 31% респондентов больше всего боятся бедности, 42% - войны. Более половины граждан РФ (61%) опасаются за здоровье своих детей и родных.

Политика Премьер Ливана объявил о своей отставке Премьер-министр Ливана Саад Харири в обращении к нации сообщил, что уходит в отставку с поста главы коалиционного кабинета.

Политика Нацисты пришли к Зеленскому и поставили палатки На мероприятие пришло около 300 человек. Все митингующие скандируют: «Нет капитуляции».

Общество Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.

Фигурное катание Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.

Общество Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей.

Наука Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров.

Экономика Минэкономразвития предложило поменять подход к оценке бедности Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, предлагающего изменить порядок учета бедности в стране.

Общество «Л’Этуаль» собрался купить сеть магазинов «Подружка» Сеть магазинов косметики "Подружка" работает с 2005 года, сейчас ритейлер управляет более чем 230 магазинами.

Футбол Х. Ларссон: в переходе Джордана в «Спартак» деньги сыграли роль В случае с сыном деньги «Спартака» сыграли роль. Но это не единственный повод, почему Джордан играет в РПЛ.