Экономика
Российская газетаМедведев поручил представить доклад об ограничениях ЦБ выдачи кредитов
Министерство финансов, Министерство экономического развития и Федеральная антимонопольная служба подготовят доклад о необходимости наделения Банка России полномочиями устанавливать прямые количественные ограничения на выдачу кредитными и некредитными финансовыми организациями отдельных видов займов.
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Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Экономика
Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Коммерсантъ вчера в 07:02
Футбол
Защитник молодёжной сборной России назвал Кононова сильным психологом
Кто бы что ни говорил, а Кононов – сильный психолог. Ему не надо было орать, чтобы его услышали, всегда подбирал нужные слова.
RT на русском 14:29
Политика
Москва примет ответные меры на высылку дипломата из Болгарии
Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
РИА Новости 13:19
Армия и оружие
Киевские боевики обстреляли населенный пункт в ЛНР
Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв район села Логвиново.
ИА Новороссия 13:37
Игры
В Star Citizen можно поиграть бесплатно до конца этой недели
Разработчики из студии Cloud Imperium Games объявили о начале мероприятия под названием Free Fly, в рамках которого в космический симулятор Star Citizen можно поиграть бесплатно до конца этой недели.
Игромания.ру 05:27
Киберспорт
Бета-тест Warcraft 3: Reforged начнется на следующей неделе
Blizzard объявила, что тестирование сетевого режима Warcraft 3: Reforged начнется на следующей неделе.
Cyber.sports.ru 14:31
Общество
Опрос: треть россиян больше всего боится бедности
31% респондентов больше всего боятся бедности, 42% - войны. Более половины граждан РФ (61%) опасаются за здоровье своих детей и родных.
Новые Известия 05:55
Политика
Премьер Ливана объявил о своей отставке
Премьер-министр Ливана Саад Харири в обращении к нации сообщил, что уходит в отставку с поста главы коалиционного кабинета.
News.ru 09:57
Политика
Нацисты пришли к Зеленскому и поставили палатки
На мероприятие пришло около 300 человек. Все митингующие скандируют: «Нет капитуляции».
Rusvesna.su 13:57
Общество
Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
Известия 12:35
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт вчера в 01:12
Футбол
Валерий Карпин рассказал о чемпионской гонке «Ростова»
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 06:31
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей.
Российская газета 08:41
Наука
Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров.
РИА Новости 08:38
Экономика
Минэкономразвития предложило поменять подход к оценке бедности
Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, предлагающего изменить порядок учета бедности в стране.
Российская газета вчера в 21:46
Общество
«Л’Этуаль» собрался купить сеть магазинов «Подружка»
Сеть магазинов косметики "Подружка" работает с 2005 года, сейчас ритейлер управляет более чем 230 магазинами.
Интерфакс 13:11
Энергетика
«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»
Компания "Газпром" завершила заполнение газопровода "Сила Сибири".
Российская газета 07:28
Футбол
Х. Ларссон: в переходе Джордана в «Спартак» деньги сыграли роль
В случае с сыном деньги «Спартака» сыграли роль. Но это не единственный повод, почему Джордан играет в РПЛ.
Чемпионат 14:05
Единоборства
Бивол получил статус суперчемпиона мира по версии WBA
RT на русском 13:32
Футбол
Отстраненный футболист «Витесса» извинился перед Слуцким
Футболист «Витесса» Ришедли Базур, отстраненный от работы с главной командой после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, вернулся к тренировкам, сообщает пресс-служба голландского клуба.
РБК вчера в 08:00
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Происшествия
Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
REGNUM вчера в 09:03