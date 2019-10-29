Экономика
Российская газетаМедведев поручил представить доклад об ограничениях ЦБ выдачи кредитов
Министерство финансов, Министерство экономического развития и Федеральная антимонопольная служба подготовят доклад о необходимости наделения Банка России полномочиями устанавливать прямые количественные ограничения на выдачу кредитными и некредитными финансовыми организациями отдельных видов займов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 22:11, Вашингтон
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Наука
Раскрыт способ защиты от внезапного рака
Молекулярные биологи Копенгагенского (Дания) и Оксфордского университетов (Великобритания) раскрыли, как клетка защищает ДНК от фатальных повреждений.
Lenta.ru 13:13
Кино
Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов»
По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященному правлению династии королей Таргариен до событий оригинального сериала.
РБК 20:33
Наука
Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами
Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Южный Федеральный 09:59
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Авто
Renault привезет в Европу бюджетный электрокар
В сентябре на автовыставке в городе Чэнду (Китай) была анонсирована серийная для местного рынка модель бюджетного электрокара Renault City K-ZE.
Российская газета 03:07
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru вчера в 11:03
Армия и оружие
В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35
Военные летчики из Бельгии рассказали, что они смогли сопроводить российские истребители Су-35 и другие самолеты.
Газета.Ru 15:33
Хоккей
«Каролина» одолела «Калгари» благодаря дублю Свечникова
"Каролина Харрикейнз" обыграла "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 22:01
Хоккей
Овечкин назвал свое тело старым
Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин пошутил в разговоре с журналистами в преддверии матча регулярного чемпионата с "Торонто Мэйпл Лифс".
Газета.Ru 16:22
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Общество
В России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецептам
Ученые предлагают переложить оплату рецептурных медикаментов на государство, как в большинстве развитых стран.
Lenta.ru 21:28
Экономика
Министр Милованов предложил «невозможную» налоговую реформу на Украине
Милованов предложил начать дискуссию о том, какая система налогообложения нужна Украине.
Украина.ру 27 октября в 11:49
Общество
Грудинин заявил, что у него нет денег на выплату по иску акционеров
Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей.
РИА Новости 15:58
Транспорт
Первый велопереезд с новой разметкой появился в Южно-Сахалинске
Новая разметка для велосипедистов появилась на Коммунистическом проспекте.
АСТВ 21:48
Гаджеты
Samsung представил концепт нового складного смартфона
В начале сентября Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал о том, что Samsung в следующем году намерен представить новую модель со складным экраном.
РБК 21:24
Наука
Красные водоросли выжили, даже потеряв четверть генов
Исследователи из США и Южной Кореи выяснили, что предок водорослей отдела Rhodophyta потерял около четверти своего генофонда миллиард лет назад.
Индикатор 10:17
Происшествия
В Чите застрелили медведя, который пробрался на одну из торговых баз
Сотрудники правоохранительных органов застрелили медведя, который подобрался на территорию одной из торговых баз, расположенной примерно в 3 км от центральной площади города.
ТАСС 21:59
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову
Lenta.ru 08:11
Армия и оружие
Россия подарила Таджикистану оружия на 320 млн рублей
Общая стоимость безвозмездно переданного оружия достигает 320 миллионов рублей.
ИнфоСМИ 03:51
Политика
Палата общин согласилась на досрочные выборы в Великобритании
Палата общин британского парламента большинством голосов согласилась с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря.
РБК 17:14
Политика
Турция осудила резолюцию Конгресса США о признании геноцида армян
Турция осуждает принятие палатой представителей Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter.
REGNUM 19:25
Общество
Маткапитал предлагают разрешить тратить на покупку авто
Онлайн Тамбов.ру 09:54
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия 15:17
Происшествия
Два водителя пострадали в ночном ДТП в Барнауле
С места происшествия пострадавших увезли на машине скорой помощи В Барнауле ночью 30 октября произошло столкновение двух легковых автомобилей, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
АМИТЕЛ 20:41
Путешествия
Цены на отдых в Турции могут вырасти из-за нового налога
Ассоциация туроператоров России считает, что данный налог не окажет существенного влияния на цены в этом году, так как большинство отельеров уже выставили предложения на следующий год и не могут включить сбор в конечную стоимость проживания, однако в 2021 году следует ожидать повышения цен более чем на 2%.
Вечерние Челны вчера в 08:36
Происшествия
Водитель открыл стрельбу по пешеходу на северо-западе Москвы
Водитель открыл стрельбу из травматического оружия во время конфликта с пешеходом на северо-западе Москвы.
РБК 20:06