Экономика
Российская газетаМедведев поручил представить доклад об ограничениях ЦБ выдачи кредитов
Министерство финансов, Министерство экономического развития и Федеральная антимонопольная служба подготовят доклад о необходимости наделения Банка России полномочиями устанавливать прямые количественные ограничения на выдачу кредитными и некредитными финансовыми организациями отдельных видов займов.
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Медведев поручил представить доклад об ограничениях ЦБ выдачи кредитов
Российская газетавчера в 11:06
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Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Lenta.ru вчера в 16:05
Общество
Выявлена крупнейшая утечка данных банковских карт
Как сообщается на сайте организации, им удалось найти базу данных, в которой указаны сведения о 1,3 млн картах и их владельцах.
Российская газета вчера в 17:07
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Lenta.ru вчера в 06:13
Армия и оружие
В Турции прокомментировали сообщения о планах закупки российских Су-35
РИА Новости вчера в 21:01
Гаджеты
На ноутбуках появится новая ОС Windows 10X
В Сети появилась информация о новой операционной системе для ноутбуков Windows 10X.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:41
Политика
Киев и Донецк согласовали отвод сил у Петровского
На переговорах в Минске удалось согласовать конкретную дату возобновления отвода вооруженных сил у Петровского в Донбассе.
Утро.ru вчера в 10:19
Армия и оружие
В России тысячи военных подняли по тревоге
9111.ru вчера в 03:37
Происшествия
Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП
Газета.Ru вчера в 11:29
Шоу-бизнес
Экс-супруга Андрея Аршавина рассказала о заболевании футболиста
Бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская рассказала, что он сильно болен.
Петербургский дневник вчера в 20:20
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»
Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
РИА Новости вчера в 22:03
Политика
Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября
REGNUM вчера в 08:52
Политика
В Киеве подсчитали стоимость восстановления Донбасса
В Киеве подсчитали, что восстановление Донбасса после военных действий обойдется в 372 млн евро.
URA.Ru вчера в 22:24
Кино
Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»
«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.
Известия вчера в 23:37
Хоккей
Хет-трик Радулова принес «Далласу» победу над «Миннесотой»
ProstoProSport 00:08
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 22:46
Экономика
В России подскочили цены на новостройки
Городами-лидерами по росту цен на новостройки оказались Иркутск, Новосибирск и Пермь: стоимость «квадрата» на местных первичных рынках жилья с 1 июля 2019 года выросла, соответственно, на 8,4 процента, 7,3 и 6,7 процента.
Lenta.ru 00:13
Общество
Медикам и спасателям разрешили выдавать документы о ДТП
В России начала действовать новая редакция закона об ОСАГО, по которой страховые компании должны принимать у водителей для оформления страховки не только протоколы ГИБДД, но и документы, полученные от спасателей и медиков.
РБК вчера в 03:42
Армия и оружие
Русские «Тигры» и огромные колонны войск САА входят в бывшую столицу ИГИЛ, захваченную США
Rusvesna.su 28 октября в 22:30
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи шокировала фанатов внешним видом
Внешний вид 55-летней итальянской актрисы Моники Беллуччи поразил ее поклонников.
Известия вчера в 22:59
Происшествия
На Урале поезд сбил двух девочек
REGNUM вчера в 23:15
Политика
Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.
РИА Новости вчера в 16:43
Футбол
Семак ответил по поводу выхода на поле Дзюбы в матче с «Томью»
Невские Новости 28 октября в 12:01
Хоккей
Гусев тренируется вне основного состава «Нью-Джерси»
На тренировке «Дэвилс» россиянин тренировался в качестве 13-го форварда и менялся в четвертом звене с Майлсом Вудом.
Sports.ru вчера в 12:15
Шоу-бизнес
Наргиз дала «пьяный» концерт в Уссурийске
Владивосток-Новости вчера в 21:52
Авто
Знаменитые «желтые такси» Нью-Йорка впервые станут электрическими
Фонтанка.Ру вчера в 23:57
Авто
Полиция Монголии приобрела внедорожники Lada 4x4
Напомним, весной 2019 года в Улан-Баторе был открыт первый дилерский центр LADA.
Автоновости дня 28 октября в 06:26
Политика
МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Армия и оружие
США: у России закончились деньги на бомбардировщик ПАК ДА
В США заявили об отсутствии будущего у новейшего российского стратегического бомбардировщика проекта ПАК ДА.
Avia.pro вчера в 18:37
Хоккей
Четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Торонто»
В основное время команды не смогли выявить победителя - 3:3. А в овертайме сильнее оказался "Вашингтон", победу своей команде принес капитан "столичных" Александр Овечкин.
Газета.Ru вчера в 22:15
Армия и оружие
ВВС США собрались использовать российские Ми-24 на своих учениях
Военно-воздушные силы (ВВС) США ищут подрядчиков, которые могли бы предоставить им вертолеты российского производства Ми-24 для учений по противодействию воздушным силам потенциального противника.
Известия 00:57