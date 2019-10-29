Экономика
Российская газетаМедведев поручил представить доклад об ограничениях ЦБ выдачи кредитов
Министерство финансов, Министерство экономического развития и Федеральная антимонопольная служба подготовят доклад о необходимости наделения Банка России полномочиями устанавливать прямые количественные ограничения на выдачу кредитными и некредитными финансовыми организациями отдельных видов займов.
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Политика
В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос
Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
Красная весна вчера в 13:04
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Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
РИА Новости 07:44
Армия и оружие
Трамп: вслед за аль-Багдади уничтожен № 2 в ИГ
Президент США Дональд Трамп опубликовал в твиттере фото пса (без указания его клички), который принимал участие в спецоперации против Аль-Багдади и участвовала в погоне за "террористом номер один".
Вести.Ru 10:17
Общество
Число моногородов в России могут сократить почти вдвое
В России количество моногородов, которые получают финансовую помощь от государства, может сократиться почти в два раза — с 321 до 170.
REGNUM 01:37
Футбол
Сборная Болгарии наказана одной игрой без зрителей за расизм фанатов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал Болгарский футбольный союз полным закрытием трибун на одном матче сборной Болгарии (плюс еще на одном - условно) за расистское поведение болельщиков, сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости 10:47
Космос
Грузинский астрофизик открыл сигналы распознавания жизни во Вселенной
Грузинский астрофизик открыл сигналы распознавания жизни во Вселенной. Теория Зазы Османова стала сенсацией в научном мире.
OAnews 04:09
Происшествия
Охрана бара Сергея Жукова жестоко избила молодоженов
Церемония бракосочетания прошла в минувшую пятницу, 25 октября, после чего молодожены, поколесив по городу, отправились в бар "Руки вверх" на улице Баумана, который принадлежит основателю одноименной группы Сергею Жукову.
Вести.Ru 07:45
Музыка
Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз
Газета.Ru 10:50
Армия и оружие
Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии
Отвод вооружённых подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно.
RT на русском 10:46
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Известия 06:12
Хоккей
Малкин подтвердил наличие американского паспорта
Известия 01:16
Армия и оружие
США отнимут у Сирии нефтяные месторождения
Хакасия-Информ вчера в 23:38
Происшествия
В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна роддома
REGNUM вчера в 23:28
Космос
Умер экс-глава ЦНИИмаш Николай Анфимов
Экс-гендиректор Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) доктор технических наук Николай Анфимов скончался во вторник после продолжительной тяжелой болезни, сообщает "Роскосмос".
РЕН ТВ 11:31
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости вчера в 08:45
Энергетика
«Газпром» заполнил газом «Силу Сибири»
«Газпром» изучает возможности поставок газа в Китай по «дальневосточному маршруту» и допускает возможность строительства еще одного экспортного трубопровода, маршрут которого может пройти через Алтай или Монголию.
Ведомости 10:33
Гаджеты
Представлена 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1660 Super
Основой новой карты служит тот же 12-нанометровый графический процессор Turing TU116-300, который используется в модели GeForce GTX 1660.
iXBT.com 09:00
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Юбилейный концерт Аллы Пугачевой покажут в кинотеатрах
Алла Пугачева в честь своего юбилея устроила большой сольный концерт в Кремлевском дворце.
Наша версия 10:36
Наука
Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров.
РИА Новости 08:38
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Космос
В Жуковском прошёл этап испытаний космического корабля «Орёл»
Отмечается, что отделение крышки связано с работой парашютной системы аппарата, поэтому эта функция непосредственно влияет на обеспечение безопасности экипажа.
REGNUM 06:34
Происшествия
Арестован подозреваемый в расстреле военных в Горном Шамсутдинов
Zab.RU вчера в 02:37
Футбол
Хенрик Ларссон посетил тренировку и клубный музей «Спартака»
RT на русском 11:41
Политика
ДНР согласовала с Киевом дату отвода сил у Петровского
Национальная служба новостей 10:31