Экономика
Российская газетаМедведев поручил представить доклад об ограничениях ЦБ выдачи кредитов
Министерство финансов, Министерство экономического развития и Федеральная антимонопольная служба подготовят доклад о необходимости наделения Банка России полномочиями устанавливать прямые количественные ограничения на выдачу кредитными и некредитными финансовыми организациями отдельных видов займов.
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Армия и оружие
ЦПВС опроверг данные об обстреле российской военной полиции в Сирии
Российские военнослужащие не попадали под обстрел на пограничном переходе в Сирии, заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон.
RT на русском 09:46
Политика
Болгария объявила российского дипломата персоной нон грата
Власти Болгарии объявили персоной нон грата российского дипломата, которого подозревают в шпионаже.
Известия 12:13
Шоу-бизнес
Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз
Газета.Ru 10:50
Политика
Кучма объяснил смысл проведения встречи в «нормандском формате»
Экс-президент Украины и представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма считает, что проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» необходимо для «согласования дорожной карты достижения мира на Украине».
Lenta.ru 12:02
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости 27 октября в 20:01
Экономика
ПИК возглавил рейтинг самых надежных застройщиков в России
РИА Новости 02:56
Авто
Топ-5 привычек, которые помогут продлить жизнь мотора
Двигатель является «сердцем» автомобиля, и от того, как к нему относится водитель, зависит степень износа мотора и срок его службы.
Тарантас Ньюс вчера в 04:28
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Российская газета 08:41
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Коммерсантъ вчера в 03:40
Общество
Дети в алтайском селе не ходят в школу из-за отсутствия учителей
Школа в селе Большая Тихая в Алтайском крае закрыта уже два месяца из-за отсутствия учителей.
Тайга.инфо вчера в 21:46
Футбол
Златан Ибрагимович возвращается в чемпионат Испании
Bethub.org 09:12
Армия и оружие
Белоруссия и США обсудили размещение американских войск в Литве
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Вильнюс, что Минск в состоянии ответить асимметрично на размещение американских войск в Литве.
Lenta.ru 12:49
Армия и оружие
США отказались возвращать Сирии нефтяные месторождения
Вице-президент США Майкл Пенс прокомментировал американскую оккупацию нефтяных скважин на северо-востоке Сирии.
Журналистская правда 12:26
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa вчера в 13:27
Общество
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников
Как сообщало ИА REGNUM, закон о налоговых льготах для садоводов и огородников Госдума РФ приняла в третьем, итоговом чтении в сентябре 2019 года.
REGNUM 05:04
Хоккей
Малкин подтвердил наличие американского паспорта
Известия 01:16
Политика
В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей
Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
Gazeta.SPb 09:01
Футбол
Сёмин ответил Роналду на слова об оборонительной тактике «Локомотива»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал высказывания форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду о том, что российская команда не играла в футбол, «припарковав автобус» у своих ворот.
RT на русском 11:28
Общество
Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
Известия 12:35
Экономика
Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.
ТАСС вчера в 10:05
Происшествия
Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург
Жительницу Санкт-Петербурга, которая попала в больницу на отдыхе в Турции, доставили спецбортом санавиации в Северную столицу, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.
РИА Новости 10:09
Футбол
Роналду сравнил «Золотой мяч» с Нобелевской премией
Напомним, Роналду является одним из 30 номинантов на «Золотой мяч» — награду лучшему игроку года по версии France Football.
Sportbox.RU 12:44
Религия
Элладская православная церковь официально признала ПЦУ
Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Газета.Ru 12:52
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Политика
В конгрессе США предложили новые санкции против «Северного потока-2»
Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
РБК 08:09
Политика
Греческий инвестор объяснил выступление на международном форуме в ДНР
Представитель швейцарского инвестиционного фонда Euromax Перикл Катсиулас выступил на сессии по экономическому потенциалу Донбасса в рамках тематического международного форума, открывшегося сегодня в Донецке.
РБК 07:27
Экономика
Назван способ снизить зависимость России от доллара
В начале октября российский президент Владимир Путин объявил, что Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 12:28