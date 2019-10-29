Общество
RT на русскомМедведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
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Теннис
Медведев проиграл Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже
На «Мастерсе» в Париже россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, не смог пробиться в третий раунд соревнований.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Политика
Турция осудила резолюцию Конгресса США о признании геноцида армян
Турция осуждает принятие палатой представителей Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter.
Политика
В Брюсселе обсудят транзит российского газа через Украину
28 октября в Брюсселе стартуют новый раунд переговоров на министерском уровне между Россией, Украиной и Еврокомиссией по вопросу транзита российского газа в Европу через Украину.
Армия и оружие
Найдены сокровища «Исламского государства»
Футбол
«Витесс» Слуцкого вышел во 2-й раунд Кубка Голландии
В матче 1-го раунда команда Леонида Слуцкого одержала победу над "Де Графсхапом" со счетом 2:0.Соперник "Витесса" по 2-му раунду определится по результатам жеребьевки, которая состоится 2 ноября.
Футбол
ЦСКА может арендовать защитника «Севильи»
Московский ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гильерме Арану в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе Москва-Петербург
Согласно проекту приказа государственной компании "Автодор", управляющей платными трассами, стоимость проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре, составит в среднем в 1,3-2 тыс. рублей, пишут "Известия".
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Происшествия
Иркутского депутата избили неизвестные
Иркутского депутата-коммуниста Сергея Угляницу избили неизвестные. Инцидент произошел во вторник, 29 октября, в Усолье Иркутской области.
Здоровье
Первый в России центр по абилитации детей появится именно в Приморье
Приморский перинатальный центр станет первым в России лечебным учреждением, оказывающим недоношенным детям комплексную помощь.
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» ушла из шоу
Актриса Юлия Михалкова объявила об уходе из шоу «Уральские пельмени» и объяснила причины такого решения.
Происшествия
В США легкомоторный самолет упал на жилой дом
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в американском штате Нью-Джерси, в результате чего два здания загорелись, сообщает телеканал NBC New York.
Общество
Орешкин считает, что ВТО находится в плачевном состоянии
Процесс реформирования Всемирной торговой организации идет тяжело, в то время как сама организация находится в плачевном состоянии.
Футбол
«Барселона» разгромила «Вальядолид», у Месси дубль и юбилейный гол
Единственный гол у "Вальядолида" забил защитник Кико. Отметим, что один из мячей Месси был забит ударом со штрафного.
Экономика
Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд
«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
Авто
Кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения появился в России
Официально о старте «живых» продаж автомобиля в компании не объявляли, но Toyota RAV4 нового поколения уже добрался до большинства российских дилеров.
Гаджеты
Компания AMD отчиталась за третий квартал 2019 года
Компания AMD опубликовала отчет за третий квартал 2019 года. За отчетный период она получила доход 1,80 млрд долларов.
Авто
Lamborghini отзывает в РФ 27 автомобилей Lamborghini Aventador
Компания Lamborghini из-за возможных проблем с двигателем отзывает в России 27 автомобилей Lamborghini Aventador (Coupè, Roadster).
Политика
МИД Украины сообщил о начале разведения сил в Золотом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о начале разведения сил в Золотом в Донбассе.
Политика
Москва ответит на высылку дипломата из Болгарии
Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
Хоккей
Владимир Тарасенко перенес операцию на плече
Политика
В США подготовили новый проект санкций против «Северного потока-2»
В США подготовили новый законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток-2».
Экономика
Медведев подписал стратегию развития судостроения до 2035 года
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал стратегию развития судостроения до 2035 года, согласно которой объем выпуска гражданских судов должен увеличиться почти в семь раз.
Армия и оружие
США: у России закончились деньги на бомбардировщик ПАК ДА
В США заявили об отсутствии будущего у новейшего российского стратегического бомбардировщика проекта ПАК ДА.