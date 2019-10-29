Общество
RT на русскомМедведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
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с чего всё началось
В документе, опубликованном на сайте правительстве, указано, что к подготовке предложений необходимо привлечь Следственный комитет, Генеральную прокуратуру, Верховный суд, бизнес-омбудсмена и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.РБК10:41
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Политика
Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе
В Киеве рядом со зданием офиса президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе.
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Как отмечается в заявлении, перехватить российскую группу в небе смогли американские F-16, которые отвечали за защиту воздушного пространства Балтики в Литве Самолеты смогли нагнать мощные Су-35 близ северо-восточной границы НАТО.
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В Дагестане пресекли попытку вывоза военного оборудования за границу
Работники Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по РД сумели пресечь вывоз элементов военного назначения на территорию соседней Республики Азербайджан.
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«Витесс» Слуцкого обыграл «Де Графсхап» в Кубке Голландии
«Витесс» победил «Де Графсхап» в матче 1-го раунда Кубка Голландии (2:0). Голами в составе команды Леонида Слуцкого отметились нападающие Уссама Дарфалу и Нуа Дико.
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Ателье Gemballa готовит собственный гиперкар
Тюнинг-ателье Gemballa, которое специализируется на доработке моделей Porsche и других европейских брендов, выступит в качестве самостоятельного автопроизводителя с 800-сильным гиперкаром.
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Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП
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УЕФА проведёт отбор ЧМ-2022 по обновлённой схеме
УЕФА обнародовал проект отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре для европейских сборных.
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Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
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МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице ночью в Москве
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Скончался академик Николай Анфимов
Сегодня скончался крупный ученый в области аэромеханики и тепловых процессов, организатор работ по космическим технологиям, член РАН Николай Анфимов.
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Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья
25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам на территории воинской части 54160 в поселке Грозный в Забайкалье.
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Украинца из Донецка, который за четыре месяца позвонил в скорую помощь 47 тыс. раз, забрали в психлечебницу.
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В Голливуде из-за пожаров отменили премьерный показ «Терминатора»
Премьерный показ фильма "Терминатор: Темные судьбы" отменили в Голливуде из-за бушующих в Калифорнии природных пожаров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление компаний Paramount Pictures и Skydance.
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Поставки газа через Украину решатся через суд
Консультации между Россией и Украиной при посредничестве Еврокомиссии о газовом транзите осложнились противоречиями между «Газпромом» и «Нафтогазом».
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Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве
Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
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Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Армия и оружие
Сирийский танк Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты
Во время столкновений в Латакии в один танков Сирии Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета.
Киберспорт
Riot представила виртуальную хип-хоп группу из League of Legends
Riot Games представила виртуальную музыкальную группу True Damage.
Армия и оружие
Турция собирается закупить российские Су-35
Официальные представители правительств Турции и России находятся на "продвинутой стадии переговоров" по российскому истребителю Су-35, заявили турецкие чиновники.
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Для Ford Flex преемника создавать не будут.
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал начало процесса разведения войск в районе Золотого в Донбассе.
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Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
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Аэропорт Триполи открылся после двухмесячного перерыва
По сообщению руководства аэропорта, фактическое возобновление полетов после длительного перерыва может занять до двух недель.
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Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.