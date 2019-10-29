Общество

RT на русскомRT на русскомМедведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Читать в источнике
Комментировать105
с чего всё началось
В документе, опубликованном
 на сайте правительстве, указано, что к подготовке предложений необходимо привлечь Следственный комитет, Генеральную прокуратуру, Верховный суд, бизнес-омбудсмена и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.
РБК10:41

Подробнее о событии

Медведев поручил выровнять условия конкуренции для интернет-компаний

Коммерсантъ12:35

Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам

RT на русском11:58

Медведев поручил разработать меры по росту доли инвестрасходов бюджета до 6% к 2024 году

ТАСС12:03

Медведев поручил ФСБ и МВД подумать над повышением доверия к ним бизнеса

РБК10:41

Медведев дал поручение силовикам повысить доверие бизнеса

Lenta.ru10:34

Медведев поручил разработать проекты для снижения объемов фальсификата

РИА Новости11:09

Медведев поручил разработать предложения по повышению доверия бизнеса к судам

Известия10:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 16:48, Ашберн
Политика

Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе

В Киеве рядом со зданием офиса президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе.
РБК 15:49
Армия и оружие

В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35

Как отмечается в заявлении, перехватить российскую группу в небе смогли американские F-16, которые отвечали за защиту воздушного пространства Балтики в Литве Самолеты смогли нагнать мощные Су-35 близ северо-восточной границы НАТО.
Газета.Ru 15:33
Хоккей

Московское «Динамо» обыграло «Авангард» и продлило серию побед в КХЛ

РБК 15:14
Происшествия

В Дагестане пресекли попытку вывоза военного оборудования за границу

Работники Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по РД сумели пресечь вывоз элементов военного назначения на территорию соседней Республики Азербайджан.
Лезги газет 16:11
Футбол

«Витесс» Слуцкого обыграл «Де Графсхап» в Кубке Голландии

«Витесс» победил «Де Графсхап» в матче 1-го раунда Кубка Голландии (2:0). Голами в составе команды Леонида Слуцкого отметились нападающие Уссама Дарфалу и Нуа Дико.
Спорт-Экспресс 15:21
Авто

Ателье Gemballa готовит собственный гиперкар

Тюнинг-ателье Gemballa, которое специализируется на доработке моделей Porsche и других европейских брендов, выступит в качестве самостоятельного автопроизводителя с 800-сильным гиперкаром.
Тарантас Ньюс вчера в 10:02
Происшествия

Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП

Газета.Ru 11:29
Футбол

УЕФА проведёт отбор ЧМ-2022 по обновлённой схеме

УЕФА обнародовал проект отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре для европейских сборных.
Евро-футбол.ру 14:55
Общество

Call of Duty: Modern Warfare возглавила британский чарт продаж

Cyber.sports.ru вчера в 06:40
Происшествия

В Петербурге произошел пожар в нежилом здании

РБК 15:36
Происшествия

Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»

Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт 12:15
Общество

МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице ночью в Москве

Коммерсантъ 15:19
Космос

Скончался академик Николай Анфимов

Сегодня скончался крупный ученый в области аэромеханики и тепловых процессов, организатор работ по космическим технологиям, член РАН Николай Анфимов.
Телеканал Санкт-Петербург 12:30
Происшествия

Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья

25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам на территории воинской части 54160 в поселке Грозный в Забайкалье.
РБК 15:40
Происшествия

Звонившего в скорую 47 тыс. раз украинца забрали в психбольницу

Украинца из Донецка, который за четыре месяца позвонил в скорую помощь 47 тыс. раз, забрали в психлечебницу.
Газета.Ru 16:24
Общество

Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление

Татар-информ 26 октября в 15:56
Общество

Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей

RT на русском 08:01
Общество

В Голливуде из-за пожаров отменили премьерный показ «Терминатора»

Премьерный показ фильма "Терминатор: Темные судьбы" отменили в Голливуде из-за бушующих в Калифорнии природных пожаров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление компаний Paramount Pictures и Skydance.
РИА Новости 03:41
Энергетика

Поставки газа через Украину решатся через суд

Консультации между Россией и Украиной при посредничестве Еврокомиссии о газовом транзите осложнились противоречиями между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Телеканал 360° вчера в 21:54
Политика

Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве

Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
REGNUM 08:23
Технологии

Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

Телеканал 360° 11:53
Армия и оружие

Сирийский танк Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты

Во время столкновений в Латакии в один танков Сирии Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета.
ИнфоСМИ 14:00
Киберспорт

Riot представила виртуальную хип-хоп группу из League of Legends

Riot Games представила виртуальную музыкальную группу True Damage.
Cyber.sports.ru 15:36
Армия и оружие

Турция собирается закупить российские Су-35

Официальные представители правительств Турции и России находятся на "продвинутой стадии переговоров" по российскому истребителю Су-35, заявили турецкие чиновники.
Газета.Ru 15:50
Футбол

Тарасов рассказал о своем отношении к Путину и политике

Газета.Ru 13:01
Авто

Ford полностью прекращает продажи кроссовера Ford Flex

Для Ford Flex преемника создавать не будут.
Tvoe-avto.com 07:57
Политика

Зеленский отреагировал на начало разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал начало процесса разведения войск в районе Золотого в Донбассе.
Вечерняя Москва 10:43
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Общество

Аэропорт Триполи открылся после двухмесячного перерыва

По сообщению руководства аэропорта, фактическое возобновление полетов после длительного перерыва может занять до двух недель.
REGNUM 10:35
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия 15:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное