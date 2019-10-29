Общество
RT на русскомМедведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
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Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости 12:35
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.
Российская газета 18:02
Армия и оружие
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
РИА Новости 06:41
Футбол
Роналду обвинил «Локомотив» в нежелании играть в футбол в матче ЛЧ
После первого тайма матча третьего тура группового раунда ЛЧ «Ювентус» — «Локомотив» впереди был российский клуб, однако команда Юрия Сёмина не сумела удержать победу.
RT на русском 11:12
Киберспорт
Тестирование Warcraft III: Reforged начнется на следующей неделе
Компания Blizzard объявила, что бета-тестирование сетевого режима Warcraft III: Reforged начнется на следующей неделе, с 4 по 10 ноября.
CyberSport.ru 14:00
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru вчера в 11:03
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину на Сахалине
Из-за плохих условий видимости, один из автомобилей сбил женщину, а затем по ней проехал внедорожник, ехавший следом.
REGNUM 19:38
Общество
Грудинин заявил, что у него нет денег на выплату по иску акционеров
Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей.
РИА Новости 15:58
Здоровье
Скворцова заявила, что дети получат препарат «Фризиум» до конца недели
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что категория детей, нуждающаяся в незарегистрированном в России препарате «Фризиум» (клобазам), получит его до конца недели.
Аргументы и Факты вчера в 05:21
Политика
Кремль отреагировал на визит Зеленского в Золотое
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в населенный пункт Золотое.
Капитал страны вчера в 13:13
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa вчера в 13:27
Происшествия
Один человек пострадал при пожаре в квартире на северо-западе Москвы
В столичном районе Северное Тушино произошло возгорание в квартире, пострадал один человек.
Агентство Москва 18:20
Политика
Лавров, Чавушоглу и Зариф подтвердили приверженность целостности Сирии
Во время совместного заявления на пресс-конференции по итогам встречи Россия, Турция и Иран подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии, которые должны уважать все стороны.
iReactor 17:44
Происшествия
Иркутского депутата избили неизвестные
Иркутского депутата-коммуниста Сергея Угляницу избили неизвестные. Инцидент произошел во вторник, 29 октября, в Усолье Иркутской области.
Известия 11:15
Экономика
ПИК возглавил рейтинг самых надежных застройщиков в России
РИА Новости 02:56
Экономика
Россиянам запретят давать в долг по-крупному
В Уголовный кодекс России могут внести поправки, вводящие новую статью и устанавливающие ответственность за нелегальное кредитование.
Lenta.ru вчера в 09:00
Гаджеты
Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.
Astera 09:58
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro с системой шумоподавления
Москва 24 вчера в 12:58
Общество
Трутнев выступил против предоставления билетов в ДФО по плоским тарифам для вахтовиков
В ходе совещания с участием полпреда губернатор Колымы Сергей Носов сообщил, что до 70% билетов в регион по плоским тарифам используются вахтовиками, которые летают шесть раз в год, тогда как жители региона - по один-два раза.
ТАСС 18:54
Шоу-бизнес
Александр Градский перенес экстренную операцию
Народный артист Александр Градский перенес срочную операцию, сообщает сайт Teleprogramma.pro.
Пятый канал 01:51
Здоровье
«Это зеркальный повтор того, что произошло в 90-е»: Эксперт о российской реформе здравоохранения
В 79 российских регионах из 85 выросла смертность в больницах, подсчитали эксперты фонда "Здоровье".
Царьград 17:02
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Известия 06:12
Здоровье
Проверить лекарство на подлинность поможет новое приложение
С нового года уникальный код «дата матрикс» появится на всех препаратах, а прочитать его можно будет с помощью специального мобильного приложения «Честный знак» или сканера.
Don24 09:21
Футбол
ЦСКА может арендовать защитника «Севильи»
Московский ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гильерме Арану в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.
Чемпионат 14:30
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Армия и оружие
США: у России закончились деньги на бомбардировщик ПАК ДА
В США заявили об отсутствии будущего у новейшего российского стратегического бомбардировщика проекта ПАК ДА.
Avia.pro 18:37
Наука
Нейросети помогли спрогнозировать уровень озона в городах
Большинство нынешних моделей прогнозирования уровней озона в городе не используют искусственный интеллект и выдают результат иногда спустя только несколько часов.
Индикатор 15:51
Космос
Грузинский астрофизик открыл сигналы распознавания жизни во Вселенной
Грузинский астрофизик открыл сигналы распознавания жизни во Вселенной. Теория Зазы Османова стала сенсацией в научном мире.
OAnews 04:09