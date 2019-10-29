Общество
RT на русскомМедведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
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с чего всё началось
В документе, опубликованном на сайте правительстве, указано, что к подготовке предложений необходимо привлечь Следственный комитет, Генеральную прокуратуру, Верховный суд, бизнес-омбудсмена и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.РБК10:41
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Гаджеты
TNAA опубликовала полные характеристики Xiaomi Mi CC9 Pro
За автопортреты в Mi CC9 Pro отвечает 32-Мп камера.
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
Экономика
Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности
Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
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Телеведущая Ксения Собчак припомнила Гарику Харламову былые обиды
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram припомнила Гарику Харламову былые обиды.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Фигурное катание
Трусова и Ханю не сразу исполнили параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как у нее получился параллельный четверной тулуп с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Политика
Скандальный Янтарь. СМИ рассказали о «подвигах» спорившего с Зеленским националиста
Общество
Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
Баскетбол
«Химки» обыграли «Панатинаикос» в матче Евролиги
В матче регулярного чемпионата Евролиги баскетболисты «Химок» обыграли греческий «Панатинаикос».
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе Москва-Петербург
Согласно проекту приказа государственной компании "Автодор", управляющей платными трассами, стоимость проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре, составит в среднем в 1,3-2 тыс. рублей, пишут "Известия".
Армия и оружие
Россия подтвердила полное выполнение российско-турецкого меморандума
Все задачи, прописанные в меморандуме России и Турции по Сирии, были выполнены российской стороной в полной мере.
Политика
Россия воззвала к голосу разума Европы из-за ракет
Россия надеется, что страны Европы, не желающие размещать на своей территории американские ракеты, присоединятся к предлагаемому Москвой мораторию.
Экономика
Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой
Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.
Армия и оружие
Летчики НАТО похвастались, что сопровождали «мощный Су-35»
Бельгийские военные летчики, которые несут дежурство в Балтийском регионе, заявили, что им удалось сопроводить российские самолеты, в том числе "мощный" Су-35.
Футбол
Х. Ларссон: в переходе Джордана в «Спартак» деньги сыграли роль
В случае с сыном деньги «Спартака» сыграли роль. Но это не единственный повод, почему Джордан играет в РПЛ.
Гаджеты
Apple презентовала наушники AirPods Pro
AirPods Pro не являются новым поколением AirPods, так как это полностью новый продукт, который очень сильно отличается от классической модели беспроводных наушников.
Здоровье
Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением
7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала жизнерадостное фото в Instagram
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, предположительно, борющейся с тяжелой болезнью, опубликовала жизнерадостный снимок в Сети.
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Обновленная Lada 4x4 уже готовится к выпуску, предсерийная партия автомобилей сошла с конвейера.
Политика
МИД России пообещал ответить на высылку дипломата из Болгарии
Москва ответит на решение Болгарии выслать российского дипломата, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Религия
Элладская православная церковь официально признала ПЦУ
Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Происшествия
Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР
Погибли водитель такси и его пассажир. Анализ мочи обвиняемого показал, что он не был под действием наркотиков.
Общество
Белгородский губернатор выступил за отмену школьных домашних заданий
Политика
У офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе
В Киеве у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.