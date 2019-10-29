с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам

Общество Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.

Транспорт Стали известны тарифы на проезд по трассе Москва-Петербург Согласно проекту приказа государственной компании "Автодор", управляющей платными трассами, стоимость проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре, составит в среднем в 1,3-2 тыс. рублей, пишут "Известия".

Экономика Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.

Гаджеты Apple презентовала наушники AirPods Pro AirPods Pro не являются новым поколением AirPods, так как это полностью новый продукт, который очень сильно отличается от классической модели беспроводных наушников.