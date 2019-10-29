Общество

RT на русскомRT на русскомМедведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Читать в источнике
Комментировать94
с чего всё началось
В документе, опубликованном
 на сайте правительстве, указано, что к подготовке предложений необходимо привлечь Следственный комитет, Генеральную прокуратуру, Верховный суд, бизнес-омбудсмена и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.
РБК10:41

Подробнее о событии

Медведев поручил выровнять условия конкуренции для интернет-компаний

Коммерсантъ12:35

Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам

RT на русском11:58

Медведев поручил разработать предложения по повышению доверия бизнеса к судам

Известия10:41

Медведев поручил ФСБ и МВД подумать над повышением доверия к ним бизнеса

РБК10:41

Медведев дал поручение силовикам повысить доверие бизнеса

Lenta.ru10:34

Медведев поручил разработать проекты для снижения объемов фальсификата

РИА Новости11:09

Медведев поручил разработать меры по росту доли инвестрасходов бюджета до 6% к 2024 году

ТАСС12:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 14:57, Ашберн
Гаджеты

TNAA опубликовала полные характеристики Xiaomi Mi CC9 Pro

За автопортреты в Mi CC9 Pro отвечает 32-Мп камера.
3DNews 02:29
Политика

В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Экономика

Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности

Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 13:24
Шоу-бизнес

Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Собчак припомнила Гарику Харламову былые обиды

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram припомнила Гарику Харламову былые обиды.
Дни24 14:14
Общество

Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Газета.Ru 09:31
Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

РИА Новости 09:30
Фигурное катание

Трусова и Ханю не сразу исполнили параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как у нее получился параллельный четверной тулуп с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.
Pravda.Ru 05:51
Происшествия

Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»

Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт 12:15
Политика

Скандальный Янтарь. СМИ рассказали о «подвигах» спорившего с Зеленским националиста

Украина.ру 10:35
Шоу-бизнес

Наргиз прокомментировала сообщения о «пьяном» концерте в Уссурийске

РИА Новости 13:08
Общество

Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
Известия 12:35
Баскетбол

«Химки» обыграли «Панатинаикос» в матче Евролиги

В матче регулярного чемпионата Евролиги баскетболисты «Химок» обыграли греческий «Панатинаикос».
RT на русском 14:50
Транспорт

Стали известны тарифы на проезд по трассе Москва-Петербург

Согласно проекту приказа государственной компании "Автодор", управляющей платными трассами, стоимость проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре, составит в среднем в 1,3-2 тыс. рублей, пишут "Известия".
Инфорос вчера в 01:20
Армия и оружие

Россия подтвердила полное выполнение российско-турецкого меморандума

Все задачи, прописанные в меморандуме России и Турции по Сирии, были выполнены российской стороной в полной мере.
Газета.Ru 14:49
Политика

Россия воззвала к голосу разума Европы из-за ракет

Россия надеется, что страны Европы, не желающие размещать на своей территории американские ракеты, присоединятся к предлагаемому Москвой мораторию.
Lenta.ru 14:01
Экономика

Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой

Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.
RT на русском 10:39
Армия и оружие

Летчики НАТО похвастались, что сопровождали «мощный Су-35»

Бельгийские военные летчики, которые несут дежурство в Балтийском регионе, заявили, что им удалось сопроводить российские самолеты, в том числе "мощный" Су-35.
РИА Новости 13:56
Футбол

Х. Ларссон: в переходе Джордана в «Спартак» деньги сыграли роль

В случае с сыном деньги «Спартака» сыграли роль. Но это не единственный повод, почему Джордан играет в РПЛ.
Чемпионат 14:05
Гаджеты

Apple презентовала наушники AirPods Pro

AirPods Pro не являются новым поколением AirPods, так как это полностью новый продукт, который очень сильно отличается от классической модели беспроводных наушников.
Astera вчера в 15:10
Здоровье

Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением

7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Ugpressa.ru 26 октября в 16:35
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала жизнерадостное фото в Instagram

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, предположительно, борющейся с тяжелой болезнью, опубликовала жизнерадостный снимок в Сети.
ФАН вчера в 04:58
Футбол

Ибрагимович заявил, что возвращается в Испанию

REGNUM 09:00
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Обновленная Lada 4x4 уже готовится к выпуску, предсерийная партия автомобилей сошла с конвейера.
Car.ru вчера в 06:21
Политика

МИД России пообещал ответить на высылку дипломата из Болгарии

Москва ответит на решение Болгарии выслать российского дипломата, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Коммерсантъ 13:36
Религия

Элладская православная церковь официально признала ПЦУ

Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Газета.Ru 12:52
Происшествия

Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР

Погибли водитель такси и его пассажир. Анализ мочи обвиняемого показал, что он не был под действием наркотиков.
REGNUM 10:03
Хоккей

«Динамо» обыграло «Авангард», продлив серию побед в КХЛ до четырех матчей

РИА Новости 14:52
Общество

Белгородский губернатор выступил за отмену школьных домашних заданий

RT на русском 14:38
Политика

У офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе

В Киеве у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.
RT на русском 14:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное