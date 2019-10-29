Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам

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