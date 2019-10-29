Общество
RT на русскомМедведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 18:23, Ашберн
Политика
Москва ответит на высылку дипломата из Болгарии
Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
РИА Новости 13:19
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову
Lenta.ru 08:11
Кино
Герой Дона Чидла мог стать вице-президентом США в «Мстителях: Финал»
Кинокомикс «Мстители: Финал» показал знакомых нам героев в неожиданном ключе.
Киноафиша России вчера в 06:36
Экономика
Орешкин заявил, что годовая инфляция в РФ уйдет ниже 3% в январе
Годовая инфляция в России замедлится ниже 3% уже в январе 2020 года и может оказаться ниже этого уровня и по итогам всего 2020 года при сохранении текущей ключевой ставки в 6,5%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Интерфакс 15:15
Общество
«Останкино» предупредило о возможных сбоях в телевещании
Телецентр «Останкино» потерял почти треть своих доходов из-за задолженности со стороны Первого канала, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на гендиректора телецентра Михаила Шубина.
Рамблер вчера в 08:18
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости 27 октября в 20:01
Космос
Крымская модель предсказала половину лун Сатурна — и они вращаются не туда
Naked Science 22 октября в 20:02
Общество
Профессор ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов уточнил, что имел в виду, когда назвал русский язык "убогим".
РИА Новости 16:20
Здоровье
Врач назвала первые признаки инсульта
Главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева рассказала, кто предрасположен к инсультам и как распознать его первые признаки у взрослых и детей.
РИА Новости 08:26
Политика
Контактная группа согласовала дату начала отвода войск в Петровском
Дату начала отвода войск в районе населённого пункта Петровское согласовала контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины.
News.ru 10:32
Гаджеты
Aliexpress и TMall раскрыли скидки к распродаже 11 ноября
Любители видеоигр могут присмотреть для себя игровую приставку Xbox One S на 1 ТБ, за который 11 ноября будут просить 18 900 рублей вместо 23 990, которые за консоль просят сегодня.
Ferra вчера в 14:53
Наука
Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами
Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Южный Федеральный 09:59
Авто
Renault привезет в Европу бюджетный электрокар
В сентябре на автовыставке в городе Чэнду (Китай) была анонсирована серийная для местного рынка модель бюджетного электрокара Renault City K-ZE.
Российская газета 03:07
Общество
В Госдуме предложили разрешить покупать машину на маткапитал
Ранее, 10 июня, сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила дать родителям возможность тратить материнский капитал на лечение детей.
Известия 09:14
Общество
«Л’Этуаль» хочет купить сеть магазинов «Подружка»
Сеть "Л'Этуаль" подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении магазинов косметики "Подружка", следует из материалов в базе решений ведомства.
ТАСС 13:37
Политика
Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Сохранение военного присутствия США в Сирии для «защиты нефтяных месторождений» противоречит международному праву, и об этом ведутся дискуссии даже внутри Соединённых Штатов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
RT на русском 16:50
Экономика
ПИК возглавил рейтинг самых надежных застройщиков в России
РИА Новости 02:56
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер вчера в 11:36
Футбол
Канте и Рюдигер не помогут «Челси» в матче с «Манчестер Юнайтед»
Как подтвердил на пресс-конференции главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард, Канте и Рюдигер не будут готовы помочь команде в среду.
Евро-футбол.ру 15:24
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян
Документ закрепляет признание палатой исторического факта геноцида армян и подтверждает, что политика и ранее принятые документы США подтверждают его признание.
РИА Новости 18:08
Шоу-бизнес
Папарацци сфотографировали в Риме постаревшую Монику Беллуччи
Папарацци сфотографировали в Риме постаревшую актрису.
Территория новостей 08:35
Энергетика
Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.
Газета.Ru 08:06
Теннис
Медведев проиграл Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже
На «Мастерсе» в Париже россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, не смог пробиться в третий раунд соревнований.
Чемпионат 16:50
Общество
Какие перемены ждут в ноябре каждого знака зодиака
Что изменится в финансовом плане и что будет происходить на работе – все это в гороскопе на ноябрь.
Альметьевск РТВ вчера в 12:01
Религия
ПЦУ заявила о признании ее автокефалии Элладской православной церковью
Православная церковь Украины (ПЦУ) сообщила об официальном признании права Константинополя выдать ей автокефалию со стороны Элладской православной церкви (ЭПЦ).
РБК 14:20
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз Закировой прокомментировала информацию о жалобах на концерт певицы в Уссурийске, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 12:35
Общество
Call of Duty: Modern Warfare возглавила британский чарт продаж
Cyber.sports.ru вчера в 06:40