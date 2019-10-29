Общество
RT на русскомМедведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
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Политика
Путин открыл памятник Примакову в Москве
Российская газета 08:41
Наука
Дороги в России предложили укрепить полиэтиленом
Российские дороги предложили укрепить с помощью спецпокрытия из полиэтилена.
РЕН ТВ 17:58
Происшествия
В Тулуне ветер сорвал кровлю с пятиэтажного дома
Порывы ветра сорвали кровлю с крыши пятиэтажного дома в городе Тулуне (Иркутская область).
ТАСС 22:44
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa вчера в 13:27
Происшествия
Убившему 8 человек в Горном Рамилю Шамсутдинову предъявили обвинение
Рамиль Шамсутдинов ранил двоих солдат и восемь человек убил.
Регион online вчера в 03:20
Общество
Грудинин заявил, что у него нет денег на выплату по иску акционеров
Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей.
РИА Новости 15:58
Армия и оружие
США: у России закончились деньги на бомбардировщик ПАК ДА
В США заявили об отсутствии будущего у новейшего российского стратегического бомбардировщика проекта ПАК ДА.
Avia.pro 18:37
Космос
В ЦПК рассказали о питании космонавтов при полете на Луну и Марс
Известия вчера в 04:43
Политика
Путин принял приглашение президента Кубы посетить страну
Президент России Владимир Путин пообещал своему кубинскому коллеге Мигелю Диас-Канелю воспользоваться приглашением посетить Кубу.
RT на русском 09:10
Здоровье
Врач назвала первые признаки инсульта
Главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева рассказала, кто предрасположен к инсультам и как распознать его первые признаки у взрослых и детей.
РИА Новости 08:26
Гаджеты
Представлена 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1660 Super
Речь идет о модели Nvidia GeForce GTX 1660 Super.
iXBT.com 09:00
Кино
В Краснодаре и Сочи пройдет фестиваль нового британского кино
Юга.ру вчера в 09:32
Здоровье
Вологжанам напоминают о прохождении диспансеризации
Для прохождения диспансеризации следует прийти в поликлинику утром натощак.
Онлайн Вологда 05:22
Общество
РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс
Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
Ведомости 18:55
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости 12:35
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции.
Российская газета 18:02
Наука
Ученые выяснили, почему черви-паразиты не перевариваются в кишечнике
Газета DAILY вчера в 14:24
Армия и оружие
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Ополченцы ЛНР и украинские силовики начали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе города Золотое в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
РИА Новости 06:41
Политика
В Брюсселе обсудят транзит российского газа через Украину
28 октября в Брюсселе стартуют новый раунд переговоров на министерском уровне между Россией, Украиной и Еврокомиссией по вопросу транзита российского газа в Европу через Украину.
Московский Комсомолец 27 октября в 18:15
Кино
В HBO решили снять другой приквел к «Игре престолов»
Коммерсантъ 22:27
Шоу-бизнес
Михалкова из «Уральских пельменей» объявила об уходе из шоу
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
РИА Новости 22:46
Гаджеты
Apple представила AirPods Pro с шумоподавлением
В линейке полностью беспроводных наушников Apple пополнение — компания официально представила AirPods Pro.
Вести.Хайтек вчера в 12:53
Авто
На заводе Haval в России будут производить Great Wall Hover H5
В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.
Движок 09:59
Здоровье
11 тысяч кузбассовцев заболели ОРВИ за неделю
В течение минувшей недели к медикам с острыми респираторными вирусными инфекциями обратились 11,34 тысяч жителей Кузбасса.
Avoka.do 21:59
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru вчера в 11:03