Общество

RT на русскомRT на русскомМедведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
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Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам

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