Общество
RT на русскомМедведев поручил пресечь незаконную продажу никотиносодержащих изделий
Российский премьер Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Об этом глава кабмина написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Читать в источнике
Оценить36
с чего всё началось
"Кроме того, МВД и Роспотребнадзору поручено при участии Генпрокуратуры и СК провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках такой продукции", — написал Медведев во "ВКонтакте".РИА Новости13:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев поручил МВД пресечь продажу некурительных смесей с никотином
Национальная служба новостей13:44
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 15:51, Ашберн
Игры
Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android
Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
Общество
В работе Visa и Mastercard произошли сбои
Пользователи платежных систем Visa и Mastecard в ряде стран столкнулись со сбоями. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Политика
Лукашенко назвал Запад и НАТО гарантами суверенитета Белоруссии
Россия «прессует» Белоруссию, добиваясь интеграции, однако независимость страны обеспечена балансом сил с западными странами и НАТО.
Общество
Рождественская открытка принца Гарри и Меган Маркл попала в сеть
В сети опубликовали рождественскую открытку, которую, по традиции членов королевской семьи, выпустили принц Гарри и Меган Маркл.
Футбол
Тульский «Арсенал» возобновит чемпионат России 1 марта
«Арсенал» возобновит выступления в чемпионате страны 1 марта.
Экономика
«Газпром» привлек €11,4 млрд на Амурский ГПЗ
"Газпром" завершил сделку по привлечению проектного финансирования для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на €11,4 млрд, говорится в сообщении компании.
Армия и оружие
Авиация в случае войны «достанет» врага из Арктики, заявил генерал
Футбол
Жоау Мариу оценил шансы Алексея Миранчука заиграть в «Ювентусе»
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поделился мнением о шансах своего одноклубника Алексея Миранчука заиграть в чемпионате Италии.
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера экс-посла Польши сволочью
Бывший посол Польши в Германии Юзеф Липски является "сволочью и антисемитской свиньей", поскольку он разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.
Политика
В Хорватии стартовали выборы президента
Общество
Cудно из Приморья может спасти судьбу газопровода «Северный поток-2»
В настоящее время судно находится в порту Находка. Путь до Балтики может занять примерно 1,5-2 месяца,сообщают "Вести:Приморье".
Футбол
Смолов рассказал об отношениях с Кокориным и Мамаевым
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов рассказал об отношениях с форвардом «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.
Космос
Под Красноярском разрабатывают ракету легкого класса «Сибирь»
Под Красноярском разработчики сделали ещё один шаг к тому, чтобы отправить в космос новейшую ракету лёгкого класса "Сибирь", передает ОТР.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Космос
Метеоспутник «Электро-Л» №3 успешно выведен на орбиту
Метеорологический спутник «Электро-Л» №3 успешно выведен на целевую орбиту. Об этом информирует пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать
Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
Гаджеты
В Китае начались продажи новых Super SIM-карт
Авто
Первые GAC GS8 проданы в России
Три крупнейших дилерских центра GAC в Москве и Санкт-Петербурге начали продажи внедорожников GS8.
Происшествия
Россиянина арестовали в Крыму по обвинению в госизмене
В Крыму сотрудники ФСБ задержали россиянина по обвинению в госизмене. Он был арестован и этапирован в Москву.
Гаджеты
Oukitel оценила защищенный смартфон с АКБ на 8000 мАч в 100 долларов
Дисплей смартфона защищает стекло Corning Gorilla Glass.
Гаджеты
Распродажа: «Эльдорадо» предлагает один из лучших недорогих смартфонов Xiaomi по беспрецедентно низкой цене
В рамках предновогодней распродажи розничная сеть «Эльдорадо» предлагает смартфоны семейства Redmi Note 8T значительно дешевле, чем в других магазинах.
Футбол
Брестское «Динамо» подписало Шкурина, но он перейдет в ЦСКА
Гаджеты
Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу
Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
Происшествия
Фигурантка дела Шеремета встретит Новый год в СИЗО
Апелляционный суд Киева отклонил жалобу в связи с арестом волонтерши АТО и ключевой фигурантки дела по убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко.
Общество
Роспотребнадзор намерен прекратить торговлю «снюсом» в РФ
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) потребовала от своих территориальных органов организовать проверки, чтобы прекратить продажу в РФ никотиносодержащих смесей.
Армия и оружие
Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России
Президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация: ни у кого нет гиперзвукового оружия, в отличие от РФ.