Общество
RT на русскомМедведев поручил пресечь незаконную продажу никотиносодержащих изделий
Российский премьер Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Об этом глава кабмина написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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"Кроме того, МВД и Роспотребнадзору поручено при участии Генпрокуратуры и СК провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках такой продукции", — написал Медведев во "ВКонтакте".РИА Новости13:03
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Общество
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Общество
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