Экономика
РИА НовостиМедведев поручил проработать вопрос перехода на новую потребкорзину
Начало запланировано на 2021 год. Подчеркивается, что новая корзина должна состоять "из базового набора продуктов, позволяющего сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения". Выполнением поручения займутся Минтруд, Роспотребнадзор и Минэкономразвития.
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с чего всё началось
После разговора с бизнесменами и экспертами в прямом эфире программы "Диалог" премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству труда и социальной защиты вместе с рядом других ведомств проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины исходя из базового набора продуктов питания, позволяющего обеспечить полноценный рацион здорового питания различных групп населения.Российская газета02:20
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ЦСИ о причинах скудости потребительской корзины и расчете прожиточного минимума
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