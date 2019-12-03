Общество

Газета.RuГазета.RuМедведев поручил разобраться в вопросе ограничения скорости

Председатель правительства Дмитрий Медведев даст поручение своему заместителю Максиму Акимову, а также главе МВД Владимиру Колокольцеву продумать возможность изменения норм закона, регулирующих порог превышения скорости, за которое не предусмотрена ответственность.
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с чего всё началось

Медведев: решения по снижению нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч пока нет

Решение по вопросу о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч пока не принято. Об этом во вторник заявил председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время приема граждан в центральном офисе партии в Москве.
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Медведев: решения по снижению нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч пока нет

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