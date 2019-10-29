Экономика
РИА НовостиМедведев поручил разработать план создания сети научных центров
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минобрнауки и Минэкономразвития разработать дорожную карту по созданию и развитию сети инновационных научно-технологических центров, говорится на сайте правительства. Срок исполнения обозначен 16 декабря 2019 года.
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Медведев поручил дать предложения по росту инвестрасходов бюджета до 6%
Российская газетавчера в 11:29
С 1 июня расширят список услуг с использованием Единой биометрической системы
Комсомольская правдавчера в 11:48
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Происшествия
В Крыму закрыли сеть незаконных игорных заведений
Сотрудники МВД России ликвидировали в Крыму целую сеть нелегальных игорных заведений, завуалированных под букмекерские конторы.
Общество
Fiat Chrysler и производитель Peugeot подтвердили переговоры о слиянии
Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler и французская группа PSA (производит Peugeot, Citroen, Opel) подтвердили, что ведут переговоры о слиянии.
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Политика
Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.
Экономика
Какие льготы добавит налог на профессиональный доход
В качестве эксперимента налог на профессиональный доход уже действует с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан.
Шоу-бизнес
Мать Анастасии Заворотнюк теряет слух от горя
Валентина Борисовна от горя и страха за жизнь Анастасии начала терять слух.
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Политика
МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Политика
Проект об ужесточении наказания за рекламу наркотиков внесён в Госдуму
Депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму проект закона, согласно которому за пропаганду и рекламу наркотиков может грозить срок до пяти лет, а если такие действия совершаются с использованием СМИ и интернета — до семи лет.
Политика
Посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии
Посольство Израиля в России вынуждено прекратить свою работу из-за решения израильского Министерства финансов «нарушить договорённости».
Армия и оружие
МИД прокомментировал планы Украины провести учения на границе с Крымом
В МИД России выразили недовольство готовящимися военными учениями Украины в Херсонской области.
Экономика
Арбитражный суд признал банкротом завод «Ангстрем-Т»
Арбитражный суд Москвы по заявлению госкорпорации «ВЭБ.РФ» признал банкротом зеленоградский завод микроэлектроники «Ангстрем-Т», передает «Интерфакс».
Происшествия
В Таиланде нашли тело пропавшей миллионерши
Кино
Первые фото со съемок фильма «Мелочи» с Джаредом Лето появились в Сети
Происшествия
Подросток открыл стрельбу в московской школе
Ученик одной из школ на севере столицы выстрелил из пистолета в образовательном учреждении, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Футбол
Фанаты киевского «Динамо» спели песню «Убей серба» на матче Лиги Европы
Сербы обратили внимание УЕФА на матч Лиги Европы в Киеве между "Динамо" и "Копенгагеном" (1:1) 24 октября, в ходе которого ультрас украинского клуба пели песни оскорбительного содержания про президента России Владимира Путина и "Ubij Srbina" ("Убить серба". - прим. ред.).
Шоу-бизнес
Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз
Гаджеты
Компания AMD отчиталась за третий квартал 2019 года
Компания AMD опубликовала отчет за третий квартал 2019 года. За отчетный период она получила доход 1,80 млрд долларов.
Политика
США собрались выйти из Договора по открытому небу
Американский президент Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится о намерении администрации США выйти из Договора по открытому небу, пишет The Wall Street Journal.
Футбол
Зе Луиш: люблю Москву, провожу там выходные
Общество
Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости
Средний размер пенсии, который обеспечит достойную старость, должен составить по мнению россиян 40 тыс. рублей.
Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) иск о взыскании средств, вложенных в проект строительства тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг-Фу-1» во Вьетнаме, который был остановлен из-за санкций США в отношении российской компании.
Происшествия
Отец изнасиловал 15-летнюю дочь в командировке
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Здоровье
Россиян предупреждают о шапках, вызывающих рак кожи
Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
Наука
Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами
Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Армия и оружие
Бельгийские ВВС сообщили о перехвате российского истребителя Су-35
Политика
Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.