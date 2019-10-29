Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев поручил разработать план создания сети научных центров

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минобрнауки и Минэкономразвития разработать дорожную карту по созданию и развитию сети инновационных научно-технологических центров, говорится на сайте правительства. Срок исполнения обозначен 16 декабря 2019 года.
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