Экономика

Накануне.RuНакануне.RuМедведев поручил ускорить экономический рост

Глава кабмина России Дмитрий Медведев подписал поручения по ускорению экономического роста в стране до 3%, начиная с 2021 года. По прогнозу Министерства экономического развития, по итогам текущего года рост экономики РФ составит 1,3%.
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с чего всё началось
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал
 поручения по ускорению экономического роста до 3%, начиная с 2021 г. По прогнозу Минэкономразвития, по итогам этого года рост российской экономики составит 1,3%.
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