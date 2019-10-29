Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев поручил разработать план создания сети научных центров

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минобрнауки и Минэкономразвития разработать дорожную карту по созданию и развитию сети инновационных научно-технологических центров, говорится на сайте правительства. Срок исполнения обозначен 16 декабря 2019 года.
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Трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа завершились в Брюсселе, пишет ТАСС.
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Стало известно о столкновениях армий Сирии и Турции

Lenta.ru 07:24
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Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП

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«Химки» обыграли «Панатинаикос» в матче Евролиги

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Российская газета 18:02
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Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
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«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
RT на русском 18:25
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Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

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«Барселона» разгромила «Вальядолид», у Месси дубль и юбилейный гол

Вести.Ru 18:30
Шоу-бизнес

Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости вчера в 08:45
Армия и оружие

Турция опровергла информацию о закупках российских истребителей Су-35

Life.ru 16:53
Происшествия

Женщина погибла под колесами автомобиля в районе Старорусского

Одна из машин сбила её, а идущий следом японский внедорожник проехал по телу упавшей. От полученных травм женщина скончалась на месте.
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ЛУКОЙЛ опроверг информацию о продаже доли «Сургутнефтегазу»

Ранее СМИ сообщали, что «Сургутнефтегаз» заинтересован в покупке доли главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова ЛУКОЙЛ опроверг появившуюся в СМИ информацию о возможной покупке пакета его акций «Сургутнефтегазом».
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Во время свежего ежеквартального отчёта Electronic Arts объявила, что следующая Battlefield выйдет в 2022 финансовом году, который начнётся 1 апреля 2021 года и закончится 31 марта 2022 года.
Игромания.ру 17:41
Общество

Facebook обвинил израильскую фирму в слежке за пользователями WhatsApp

Американская компания Facebook подала судебный иск против израильской фирмы NSO Group.
РЕН ТВ 17:41
Армия и оружие

Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года

Начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке, сказал один из собеседников «Ведомостей»: планируется провести не менее пяти пусков.
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Политика

Сотрудник СНБ намерен обвинить Трампа в подрыве нацбезопасности США

Сотрудник американского Совета национальной безопасности (СНБ) высокого ранга Александер Виндман, который принимал участие в прослушивании июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, собирается на слушаниях в Конгрессе обвинить главу Белого дома в подрыве национальной безопасности.
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Происшествия

Солдат застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкалье

EastRussia вчера в 02:17
Общество

В Госдуме предложили разрешить покупать машину на маткапитал

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Экономика

Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить

Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.
Вести.Ru 27 октября в 11:06
Армия и оружие

Россия озаботилась слишком большим количеством американских спутников в космосе

Зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов выразил озабоченность России слишком большой группировкой космических спутников, принадлежащих США.
Life.ru 18:25
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Москва ответит на высылку дипломата из Болгарии

Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
РИА Новости 13:19
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
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Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

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Киберспорт

Death Stranding выйдет на ПК летом 2020 года

Death Stranding выйдет на персональных компьютерах летом 2020 года. Об этом студия Kojima Productions объявила в твиттере.
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Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей

Lenta.ru 08:25
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Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп

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