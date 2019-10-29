Экономика
SM NewsМедведев поручил принять закон о защите инвестиций
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил Министерству финансов РФ и Министерству экономического развития РФ обеспечить принятие законопроекта о защите инвестиций.
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С 1 июня расширят список услуг с использованием Единой биометрической системы
Комсомольская правда11:48
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Футбол
Тарасов может продолжить карьеру в Катаре
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, что может продолжить карьеру за пределами России.
Metaratings 06:33
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru вчера в 11:03
Кино
Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов»
По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященному правлению династии королей Таргариен до событий оригинального сериала.
РБК 20:33
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»
Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
РИА Новости 22:03
Футбол
Валерий Карпин рассказал о чемпионской гонке «Ростова»
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 06:31
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
News.ru 27 октября в 17:26
Общество
Польская комиссия начала осмотр обломков самолета Леха Качиньского
Российское следствие допустило польскую комиссию для очередного осмотра обломков президентского самолета Ту-154М, при крушении которого в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский.
Российская газета вчера в 08:07
Футбол
«Реал» отпускает Иско за 70 миллионов евро
Действующий контракт с Иско рассчитан до 2022 года, сумма отступных составляет 700 миллионов евро.
Sport.ru 17:29
Наука
Прародину всего человечества нашли в Южной Африке
В ходе морфологических исследований британские антропологи выяснили, что родиной первых людей современного вида является Южная Африка.
МедиаПоток 03:03
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленных Lada 4x4
По последним данным, местные полицейские приобрели 19 внедорожников российского производства в пятидверном исполнении.
Авторамблер вчера в 04:53
Общество
Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров
Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина", экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин заявил, что не имеет денежных средств на выплаты по иску.
Российская газета 20:49
Космос
Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Life.ru 11:00
Шоу-бизнес
Михалкова из «Уральских пельменей» объявила об уходе из шоу
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
РИА Новости 22:46
Кино
«Джокер» вновь стал самым кассовым фильмом в США
Газета.Ru 27 октября в 17:20
Политика
Путин принял приглашение президента Кубы посетить страну
Президент России Владимир Путин пообещал своему кубинскому коллеге Мигелю Диас-Канелю воспользоваться приглашением посетить Кубу.
RT на русском 09:10
Хоккей
2+2: Александр Овечкин обыграл «Торонто»
Встреча завершилась победой "столичных" в овертайме со счетом 4:3. Победу своему клубу обеспечил Александр Овечкин.
Вести.Ru 22:19
Космос
В Жуковском прошёл этап испытаний космического корабля «Орёл»
Отмечается, что отделение крышки связано с работой парашютной системы аппарата, поэтому эта функция непосредственно влияет на обеспечение безопасности экипажа.
REGNUM 06:34
Здоровье
Россиян предупреждают о шапках, вызывающих рак кожи
В случае если при носке шапки у вас появился зуд, начали выпадать волосы, то следует от данного головного убора отказаться и незамедлительно обратиться к врачу – возможно это симптомы развивающейся опухоли.
Privet-Rostov.ru 11:58
Политика
В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей
Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
Gazeta.SPb 09:01
Космос
На Луне нашли необычное вещество, похожее на стекло
На обратной стороне Луны ровер «Юйту-2», который работает здесь почти десять месяцев, нашел необычное вещество.
Интересант 27 октября в 06:57
Хоккей
Малкин признал наличие паспорта США
МК-Спорт 06:22
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Телеканал 360° 11:53
Авто
Составлен перечень автомобилей, которые будет сложно продать
Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
Автоновости дня 27 октября в 11:42
Футбол
ЦСКА может арендовать защитника «Севильи»
Московский ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гильерме Арану в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.
Чемпионат 14:30
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37