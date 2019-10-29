Экономика

SM NewsSM NewsМедведев поручил принять закон о защите инвестиций

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил Министерству финансов РФ и Министерству экономического развития РФ обеспечить принятие законопроекта о защите инвестиций.
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