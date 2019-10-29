Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев поручил разработать проекты для снижения объемов фальсификата

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам внести в правительство проекты документов, направленных на снижение объемов оборота фильсификата и несертифицированной продукции, говорится в перечне поручений по ускорению экономического роста, опубликованном на сайте кабмина.
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Медведев поручил разработать проекты для снижения объемов фальсификата

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Медведев поручил выровнять условия конкуренции для интернет-компаний

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С 1 июня расширят список услуг с использованием Единой биометрической системы

Комсомольская правда11:48
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Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
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В Жуковском прошёл этап испытаний космического корабля «Орёл»

Отмечается, что отделение крышки связано с работой парашютной системы аппарата, поэтому эта функция непосредственно влияет на обеспечение безопасности экипажа.
REGNUM 06:34
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Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
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Колонна военной полиции РФ попала под обстрел в Сирии

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В сети появились первые фото со съемок фильма «Мелочи» с Джаредом Лето

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