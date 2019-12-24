с чего всё началось

Хоккей Овечкин посетил рождественский ужин в резиденции Трампа Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», российский нападающий Александр Овечкин с супругой Анастасией Шубской посетили рождественский ужин президента США Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Общество Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.

Энергетика Козак назвал выплату Газпромом $2,9 млрд Украине «каплей в море» Как сообщало ИА REGNUM, Россия согласилась прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021—2024 годах.

Политика В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата» О необходимости вести диалог с Россией президент Грузии заявила в конце сентября, комментируя итоги встречи глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.

Политика Песков опроверг слова Лукашенко об упущенном времени 24 декабря Лукашенко в интервью российской радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что время создания общей конституции Союзного государства упущено, так как «люди новые».

Общество Москвичам пообещали небольшой снег В конце недели в Москве выпадет небольшой снег, но погода останется «довольно теплой».

Общество В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.

Происшествия Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.

Энергетика Козак оценил темпы роста цен на бензин По данным Росстата, с начала 2019 года и до середины декабря потребительские цены на бензин в России выросли в среднем на 1,9%, на дизельное топливо — на 2,4%. Рост цен на бензин в этом году оказался на рекордно низком уровне за последние десять лет, сообщали ранее «Известия».

Происшествия В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, ещё пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.

Общество Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III—V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.

Политика «Северный поток-2» заморозят на 6 лет Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.