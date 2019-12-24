Общество
ИзвестияМедведев поручил ограничить распространение никотиносодержащих смесей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет.
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"Кроме того, МВД и Роспотребнадзору поручено при участии Генпрокуратуры и СК провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках такой продукции", — написал Медведев во "ВКонтакте".РИА Новостивчера в 13:03
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Медведев поручил пресечь незаконный оборот никотиносодержащей продукции
Российская газетавчера в 13:13
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