Политика

Взгляд.руВзгляд.руМедведев распорядился о создании российского аналога Википедии

5 ноября президент Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку заявил, что «Википедию» в России лучше заменить новой Большой российской энциклопедией, созданной в электронном виде. Запуск портала Большой российской энциклопедии запланирован на конец весны 2022 года.
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Медведев подписал распоряжение о создании российского аналога «Википедии»

Интерфакс12:23

В России появится национальный НОЦ «Большая российская энциклопедия»

ТАСС12:38

В России распорядились создать общенациональный энциклопедический портал

RT на русском12:30

Медведев распорядился создать «Большую российскую энциклопедию»

РИА Новости14:48

Медведев подписал постановление о российской «Википедии»

Росбалт12:41

Дмитрий Медведев поручил создать российский аналог «Википедии»

Говорит Москва12:35

Медведев подписал распоряжение о создании российского аналога «Википедии»

РБК15:15
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С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
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