Политика

КоммерсантъКоммерсантъМедведев поручил создать в России энциклопедический портал

Председатель правительства Дмитрий Медведев распорядился создать общенациональный интерактивный энциклопедический портал и учредить автономную некоммерческую организацию «Национальный научно-образовательный центр "Большая российская энциклопедия"».
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Медведев подписал распоряжение о создании российского аналога «Википедии»

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Медведев подписал распоряжение о создании российского аналога «Википедии»

РБК15:15

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании российского аналога «Википедии»

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Универсальная энциклопедия на русском языке. Издание состоит из 35 нумерованных томов и тома «Россия», и содержит более 80 тысяч статей. Энциклопедия издавалась с 2004 по 2017 год научным издательством «Большая российская энциклопедия». С 2016 года существует интернет-версия энциклопедии.
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