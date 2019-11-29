Политика
КоммерсантъМедведев поручил создать в России энциклопедический портал
Председатель правительства Дмитрий Медведев распорядился создать общенациональный интерактивный энциклопедический портал и учредить автономную некоммерческую организацию «Национальный научно-образовательный центр "Большая российская энциклопедия"».
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Политика
Путин проведет в КБР заседание совета по межнациональным отношениям
Президент РФ Владимир Путин посетит 29 ноября Кабардино-Балкарию, где проведет заседание совета по межнациональным отношениям и встретится с главой республики Казбеком Коковым.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
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Судно с россиянами на борту задержано в Британии
Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.
Армия и оружие
Анкара испытала российские С-400 на американских F-16
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
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AMD почти вытеснила Intel из топ-10 самых покупаемых процессоров
Пятое и шестое место получили Intel Core i9-9900K (самый дорогой в топе) и Core i5-9600K.
Общество
Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена»
В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.
Киберспорт
КБУ покинула открытую квалификацию на DreamLeague Leipzig Major
КБУ проиграла Husky Esports в матче открытых отборочных на DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. Коллектив Ярослава NS Кузнецова завершил выступление в квалификации.
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Здоровье
Учёные назвали безопасную для мужчин и женщин суточную дозу алкоголя
По мнению исследователей, мужчинам не принесут вреда 24 грамма чистого алкоголя в день, женщинам — ровно вдвое меньше.
Авто
Компания Nissan начала технологическое перевооружение заводов
Компания Nissan технологически перевооружает свои заводы для создания интеллектуальных моделей нового поколения.
Политика
Россия и Украина активизируют работу над контрактом по транзиту газа
Россия и Украина договорились более интенсивно работать над решением газовых вопросов, в том числе по заключению нового контракта по транзиту топлива в Европу.
Происшествия
В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика
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Как рекордный рост цен на палладий может повлиять на промышленность России
Как рекордное увеличение стоимости палладия может повлиять на промышленность страны — в материале RT.
Авто
Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги
С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Хоккей
Квартальнов: игра с «Сочи» не пойдёт «Ак Барсу» в зачёт
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мнением о результате матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи».
Музыка
Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом
Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Общество
Совфед опубликовал законопроект о профилактике домашнего насилия
Матвиенко сообщила, что законопроект о профилактике бытового насилия в семье будет размещен на сайте Совета Федерации в пятницу для ознакомления и направления предложений по его доработке.
Футбол
Дембеле в этом году уже не сыграет
Ожидается, что на восстановления потребуется около пяти недель. Таким образом, Дембеле в этом году не сможет помочь «Барселоне».
Шоу-бизнес
Мадонна отменила три концерта из-за боли
Американская певица Мадонна объявила об отмене трех концертов в Бостоне из-за «непреодолимой боли».
Хоккей
Овечкин вышел на 3-е место в истории НХЛ по голам в большинстве
Овечкин вышел на третье место по этому показателю, сравнявшись с Теему Селянне.
Происшествия
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
Технологии
Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России
Новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения появился в России.
Шоу-бизнес
Ясновидящая: «Меган и принц Гарри готовятся снова стать родителями»
Саона рассказала о будущем королевской семьи В Сети обсуждают слухи о том, что Меган Маркл снова беременна.
Гаджеты
Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор для зимы
Китайская корпорация Xiaomi представила оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
Происшествия
Девушка умерла в отделе полиции Оренбурга
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения. Следственные органы уже начали проверку.
Происшествия
Полиция установила личность устроившего теракт на Лондонском мосту
Скотленд-Ярд установил личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту. Об этом сообщила газета The Guardian.