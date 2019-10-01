Общество
РИА НовостиМедведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации. Ее площадь превысит 146 тысяч квадратных метров, уточняется в документе.
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Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Происшествия
Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следователя СК
Адвокат Ивана Голунова пожаловался в суд на следователя Следственного комитета.
RT на русском 04:43
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по новой трассе М11
Газета.Ru 04:31
Происшествия
В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
РБК 02:45
Происшествия
Во Франции в холодильной фуре нашли восьмерых мигрантов
Во Франции в холодильной фуре нашли нелегальных мигрантов - четырех взрослых и четырех детей. Все они пострадали от переохлаждения.
Московский Комсомолец вчера в 13:50
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
RT на русском 05:30
Общество
Правительство позволит строить жилье ближе к аэропортам
Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья.
Ведомости вчера в 16:57
Здоровье
Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением
7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Ugpressa.ru 26 октября в 16:35
Общество
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:49
Происшествия
ДТП с участием автобуса и пяти машин произошло в Ленобласти
Один человек погиб в результате столкновения автобуса и пяти машин на трассе в Ленинградской области.
Известия 05:33
Футбол
Медведев заявил, что «Зенит» выкупит Осорио
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб намерен выкупить у португальского «Порту» права на арендованного защитника Йордана Осорио.
RT на русском вчера в 15:25
Общество
Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов
Шубин, как писали «Ведомости», сообщил, что из-за того, что «Первый канал» не выплачивает «Останкино» свои долги, телецентр теряет до трети дохода.
РБК 04:36
Наука
Составлен список наиболее вредных для организма продуктов питания
В ходе проведенного исследования эксперты смогли определить наиболее вредные для человеческого организма продукты питания.
Rusargument 26 октября в 14:15
Происшествия
12-летний российский школьник жестоко убил свою мать
Lenta.ru вчера в 03:32
Шоу-бизнес
За годовалой дочкой больной Анастасии Заворотнюк ухаживает бабушка
За годовалой девочкой, доченькой актрисы Анастасии Заворотнюк ухаживает родная бабушка, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:24
Наука
Ученые узнали, что скрывается внутри древней мумии кошки
Исследователи из Франции смогли выяснить, что скрывается внутри мумии кошки, изготовленной в Древнем Египте.
Planet Today 02:45
Технологии
На смену SMS придут RCS-сообщения
В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
Ruposters.ru 25 октября в 06:43
Экономика
Пашинян заложит в оборонный бюджет Армении иную «логику» расходов
Логика определённых расходов на военную сферу в бюджете Армении на 2020 год будет пересмотрена.
Евразия Daily 04:15
Происшествия
В Североуральске без газа остались более 37 тыс. человек
В свердловском Североуральске 37 тыс. 043 человека остались без газ из-за аварии на газопроводе.
REGNUM вчера в 12:06
Футбол
«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Известия вчера в 11:56
Общество
Глава H&M раскритиковал идею отказа от культуры потребления
Президент и главный управляющий крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой H&M Карл-Йохан Перссон предупредил о негативных социальных последствиях, к которым может привести идея сокращения потребления.
ТАСС 02:54
Политика
Горбачев назвал крупнейшую стратегическую ошибку Запада
Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал расширение НАТО крупнейшей стратегической ошибкой Запада.
Lenta.ru 03:45
Шоу-бизнес
У продюсера Максима Фадеева случился сердечный приступ
У российского продюсера Максима Фадеева произошел сердечный приступ, сообщает super.ru.
Культуромания 05:07
Общество
Скворцова заявила, что дети получат препарат «Фризиум» до конца недели
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что категория детей, нуждающаяся в незарегистрированном в России препарате «Фризиум» (клобазам), получит его до конца недели.
Аргументы и Факты 05:21
Фигурное катание
Фигуристка Трусова победила на этапе Гран-при в Канаде
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, побив свои собственные мировые рекорды, сообщает «Чемпионат».
Rambler News Service вчера в 03:37
Экономика
«Налог Чубайса» не поддержали в Минэкономразвития
Минэкономразвития отказалось принимать новый налог, который предложил глава "Роснано" Анатолий Чубайс.
Газета.Ru 05:12