Общество

РИА НовостиРИА НовостиМедведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»

В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации. Ее площадь превысит 146 тысяч квадратных метров, уточняется в документе.
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