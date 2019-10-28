Общество
РИА НовостиМедведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации. Ее площадь превысит 146 тысяч квадратных метров, уточняется в документе.
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Политика
Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
В России пропаганда наркотиков в интернете станет уголовно наказуемым деянием.
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Культура
Матильда Шнурова: «Ресторан „Кококо“ в марте 2020 года снова переезжает»
В новейшей истории Новой Голландии резидентами «Дома 12» станут: Музей современного искусства «Гараж», Цифровой дом компании «Газпром нефть», ресторан и бистро Матильды Шнуровой.
Общество
Правительство позволит строить жилье ближе к аэропортам
Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Гаджеты
Телевизоры LG получат загнутые экраны
В 2020 году на CES будет показан телевизор с экраном-водопадом.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.
Авто
Haval может начать в РФ выпуск нового кроссовера
Выпуск кроссовера на заводе Haval в Туле могут начать уже в 2020 году.
Общество
Суд признал экс-премьера Дагестана виновным в растрате 41 млн рублей
Футбол
Аленичев может возглавить «Ротор»
Космос
Дети нейтронных звезд. «В мире науки» №10, 2019
Например, есть такие нейтронные звезды, на поверхность которых падает вещество, накапливается, а после достижения определенного критического уровня происходит мощнейший термоядерный взрыв, в котором за секунды сгорает несколько лунных масс.
Космос
Ученые нашли «ворота» для комет внутрь Солнечной системы
Футбол
Ромарио забил фантастический победный мяч в чемпионате Румынии
В матче второго дивизиона чемпионата Румынии «Решица» обыграла клуб УТА (3:2). В составе победителей дубль сделал полузащитник Ромарио Флорин Мойзе.
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
Общество
Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский
Здоровье
Эти продукты не повысят уровень сахара в крови
При любом приеме пищи уровень сахара в крови увеличивается.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Гаджеты
Особенности интерфейса Windows 10X раскрыты на скриншотах
Официальный дебют Windows 10X ожидается к концу 2020 года. Сама же Microsoft не раскрывает планов относительно новой ОС.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» стал первым клубом, который забил 2000 голов в АПЛ
Армия и оружие
Комплекс «Панцирь-С» выполнил стрельбы на учениях в Сербии
Происшествия
Пес погиб в зубах крокодила на глазах потрясенного хозяина
В Австралии гребнистый крокодил утащил домашнюю собаку на глазах ее хозяина. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
Футбол
Уткин считает, что «Спартаку» повезло с уходом Кононова
В матче 14-го тура Российский премьер-лиги «Спартак» обыграл «Локомотив» со счётом 3:0, добыв первую победу после ухода с поста главного тренера Олега Кононова.