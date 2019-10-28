Общество
РИА НовостиМедведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации. Ее площадь превысит 146 тысяч квадратных метров, уточняется в документе.
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Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа из России в ЕС через Украину
"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Наука
Ученые узнали, что находится внутри мумии древнеегипетской кошки
Французские ученые благодаря рентгеновским снимкам и методу 3D-моделирования смогли заглянуть внутрь мумии древнеегипетской кошки.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Происшествия
В Петербурге рассказали о подозреваемом в убийстве матери школьнике
Двенадцатилетний школьник с отставанием в развитии, который подозревается в убийстве матери, помещен в детскую психиатрическую больницу, но из-за диагноза не может пояснить свои действия, сообщает в понедельник аппарат уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.
Экономика
Охранники стали самыми закредитованными в России
Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Хоккей
Агент Малкина высказался о наличии гражданства США у игрока
Агент Геннадий Ушаков, представляющий интересы нападающего сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, прокомментировал информацию о наличии американского гражданства у игрока, передает РИА "Новости".
Политика
Путин создал Федеральную пробирную палату
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Федеральной пробирной палаты.
Политика
Скворцова ответила на вопрос о возможности эвтаназии в России
Политика
Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе
Шоу-бизнес
Стас Пьеха рассказал СМИ о перенесенном инфаркте
Гаджеты
Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Футбол
Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту
Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
Политика
Путин увеличил штат прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Космос
Глава NASA заявил, что Плутону нужно вернуть статус планеты
Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн заявил, что Плутон должен считаться планетой.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом в истории
Музыка
Шнуров рассказал о роспуске группы «Ленинград»
Общество
В Киеве произошла драка на суде по переименованию проспекта Бандеры
В киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Политика
Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу
Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.
Авто
Налоговая дала совет, как избавиться от «лишнего» транспортного налога
ФНС рассказала, почему многим автомобилистам продолжает приходить транспортный налог даже после продажи автомобиля.
Происшествия
Экс-премьер Дагестана осужден за растрату на шесть с половиной лет
Политика
Путин проведёт переговоры с президентом Кубы 29 октября
Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом 29 октября, сообщается на сайте Кремля.
Политика
Украина согласилась выполнить решение ВТО по спору с Россией
Украина заявила во Всемирной торговой организации, что планирует выполнить решение ВТО по спору с Россией о пошлинах на нитрат аммония, пишут СМИ со ссылкой на источники в организации.