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Происшествия В Петербурге рассказали о подозреваемом в убийстве матери школьнике Двенадцатилетний школьник с отставанием в развитии, который подозревается в убийстве матери, помещен в детскую психиатрическую больницу, но из-за диагноза не может пояснить свои действия, сообщает в понедельник аппарат уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.

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Политика Путин создал Федеральную пробирную палату Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Федеральной пробирной палаты.

Политика Путин увеличил штат прокуратуры Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.

Общество В Киеве произошла драка на суде по переименованию проспекта Бандеры В киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.

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