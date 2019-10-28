Не так давно я проводил совещание по ускорению экономического роста. Очевидно, что темпы недостаточно высоки. В третьем квартале некоторые улучшения в динамике есть. В то же время очевидно, что эти процессы необходимо укреплять, включая меры, которые можно было бы принять дополнительно.

Необходимо стимулировать экономический рост в России, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он пояснил, что уже подписал ряд соответствующих поручений.

Происшествия Канадский коронер опроверг версию о самоубийстве «Зомби боя» Канадец Рик Дженест или "Зомби бой", известный благодаря множеству татуировок и видеоклипу американской певицы Леди Гаги, погиб в результате несчастного случая, а не покончил с собой, как сообщалось раньше, передает телеканал CTV News со ссылкой на коронера.

Кино Хоакину Фениксу исполняется 45 лет В этом году американский актер Хоакин Феникс стал едва ли не самой обсуждаемой персоной в мире кинематографа.

Политика Трамп назвал Зеленского президентом России Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных "В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", — рассказали РИА Новости в ведомстве.

Шоу-бизнес Помолодевшую Аллу Пугачеву приняли за Кристину Орбакайте Некоторые из подписчиков упомянули об этом в комментариях, признавшись, что не сразу узнали примадонну на фото, подумав, что рядом с Гарри запечатлена именно Орбакайте.

Здоровье Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".

Политика В Раде заявили о риске возвращения фашизма на Украину Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в ходе торжеств к годовщине освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков отметил, что существует риск того, что в страну вернулся фашизм.

Общество Треть российских семей не пользуется доступными им льготами Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".