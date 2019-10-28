Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМедведев поручил ускорить рост российской экономики

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручения для ускорения экономического роста. Министерство финансов в скором времени обещает представить предложения по инвестированию средств Фонда национального благосостояния.
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Коммерсантъвчера в 10:18

Медведев подписал ряд поручений по стимулированию экономики России

RT на русскомвчера в 11:18
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 04:01, Ашберн
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