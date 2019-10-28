Экономика
Российская газетаМедведев поручил ускорить рост российской экономики
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручения для ускорения экономического роста. Министерство финансов в скором времени обещает представить предложения по инвестированию средств Фонда национального благосостояния.
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Здоровье
В Тюменской области ограничили продажу рыбы из-за гаффской болезни
Власти Тюменской области приняли решение запретить в регионе несанкционированную продажу рыбы из-за вспышки в деревне Ачиры гаффской болезни.
News.ru 26 октября в 08:53
Политика
Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском 01:30
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
REGNUM вчера в 14:47
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Общество
Мария Бутина вернулась в Барнаул
ТАСС вчера в 19:13
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
РБК вчера в 17:00
Политика
«Нафтогаз» готовит новый иск против «Газпрома»
Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил о подготовке нового иска к «Газпрому».
News.ru вчера в 18:34
Футбол
А не пора ли Гончаренко в отставку? ЦСКА уже не тот, потух даже Акинфеев
ЦСКА идёт на пятом месте с 26 очками. У лидера — петербургского "Зенита" — 32 очка.
Life.ru вчера в 07:50
Экономика
«Ъ»: экономисты впервые оценили потери россиян от продовольственных контрсанкций
Отказ от санкционных продуктов стоит российским потребителям 445 млрд руб. в год в ценах 2013 года, к такому выводу пришли экономисты, пишет "Коммерсантъ".
Газета.Ru 03:23
Культура
Премьеру «Терминатора» отменили в Лос-Анджелесе
Известия 01:20
Политика
Стало известно о тайном ночном визите Зеленского на передовую в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский совершил тайную поездку на передовую в Донбассе.
Lenta.ru 03:45
Гаджеты
Семь из десяти смартфонов Huawei в 2019 году будут использовать чипы Kirin
Отмечается, что по итогам 2019 года приблизительно 20 % всех мобильных процессоров, поставленных в Китай, будут относиться к семейству Kirin.
3DNews 01:57
Политика
Социологи ФОМ зафиксировали рост уровня поддержки Путина
ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.
РБК 01:26
Армия и оружие
Россия передала Таджикистану вооружение на 320 млн рублей
Военнослужащие России передали армии Таджикистана партию военной техники и вооружения общей стоимостью около 320 млн рублей.
RT на русском 02:12
Футбол
Семак: Лунев не играет за «Зенит» из-за хронической травмы
Голкипер петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев не попадает в стартовый состав из-за травмы.
Neva.Today вчера в 13:26
Космос
Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Афиша Daily 22 октября в 20:02
Политика
Глава украинского МВД выразил поддержку батальону «Азов»
RuNews24.ru вчера в 20:30
Общество
Механизм налогообложения турорганизаций в Приморье доработают
Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству совместно с администрацией Приморского края до 1 декабря разработать предложения об усовершенствовании регулирования деятельности предпринимателей в туристической отрасли и механизма налогообложения организаций, которые оказывают туристические услуги иностранным гражданам в Приморье.
Бизнес.Ру вчера в 10:26
Происшествия
Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве
Три человека скончались после вечеринки в Москве.
Известия 03:12
Здоровье
Доктор Мясников об эвтаназии: у человека нет права на смерть
Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова в интервью радио «Комсомольская правда» предложила решать вопрос о введении эвтаназии в России на референдуме.
Говорит Москва вчера в 08:06
Общество
Депутат гордумы Екатеринбурга оказался уклонистом от армии
Прокуратура Свердловской области проводит проверку по информации об уклонении от службы в армии депутата городской думы Екатеринбурга.
URA.Ru 03:20
Происшествия
Российская туристка впала в кому в Турции
Российская туристка госпитализирована в больницу турецкой Антальи с подозрением на инфаркт головного мозга, сообщает в понедельник в фейсбуке Генконсульство РФ в Анталье.
Интерфакс вчера в 09:32
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта
Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. Среди факторов риска развития этого недуга — малоподвижный образ жизни.
Известия 01:32
Происшествия
Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге
Роженица из Екатеринбурга разбилась насмерть, выпав из окна роддома №40.
ТАСС 01:46
Общество
Россияне назвали свои главные страхи
Главной причиной своих страхов 22 процента россиян назвали стихийные бедствия, 18 — лишение сбережений, 16 — возможность потерять работу.
Lenta.ru 02:29
Теннис
Наоми Осака снялась с Итогового чемпионата WTA
GoTennis.ru 03:12
Хоккей
Малкин оправдался за американский паспорт
ТВ Центр 03:18
Происшествия
Девочку-подростка унизительно обыскали в торговом центре
Новости Горного Алтая вчера в 22:07
Спорт
WADA рассмотрит вопрос о статусе РУСАДА 4 ноября
Вопрос о статусе в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассмотрит исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 4 ноября, заявила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, 28 октября сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 06:29