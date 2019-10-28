Не так давно я проводил совещание по ускорению экономического роста. Очевидно, что темпы недостаточно высоки. В третьем квартале некоторые улучшения в динамике есть. В то же время очевидно, что эти процессы необходимо укреплять, включая меры, которые можно было бы принять дополнительно.

Необходимо стимулировать экономический рост в России, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он пояснил, что уже подписал ряд соответствующих поручений.

Политика Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.

Армия и оружие Трамп похвастался ликвидацией аль-Багдади Президент США Дональд Трамп официально объявил о ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.

Происшествия Макрон осудил нападение на мечеть на юге Франции Президент Франции Эммануэль Макрон осудил нападение на мечеть в городе Байонна на юге страны и пообещал приложить все усилия для обеспечения безопасности мусульман.

Технологии Facebook научила нейросеть обманывать системы распознавания лиц Американская корпорация Facebook представила (.pdf) новую технологию, благодаря которой можно менять ключевые черты лица, чтобы системы распознавания лиц не могли узнать человека.

Политика Еврокомиссия разочарована итогами консультаций по газу Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонних консультаций по газу в формате РФ - ЕС - Украина, которые прошли в понедельник в Брюсселе.

Кино Признания создателей «Игры престолов» рассердили фанатов сериала Создатели самого популярного сериала последних лет - "Игры престолов", шоураннеры сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс, признались, что приступая к работе на фильмом, даже не представляли, как снимать телевизионный фэнтезийный сериал.

Фигурное катание Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.

Происшествия Тату-модель Zombie Boy погиб в результате несчастного случая Смерть тату-модели Рика Дженеста, известного под псевдонимом Zombie Boy, в августе 2018 года произошла в результате несчастного случая, а не из-за суицида, как предполагалось ранее.