Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМедведев поручил ускорить рост российской экономики

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручения для ускорения экономического роста. Министерство финансов в скором времени обещает представить предложения по инвестированию средств Фонда национального благосостояния.
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Дмитрий Медведев
Не так давно я проводил совещание по ускорению экономического роста. Очевидно, что темпы недостаточно высоки. В третьем квартале некоторые улучшения в динамике есть. В то же время очевидно, что эти процессы необходимо укреплять, включая меры, которые можно было бы принять дополнительно.
— Дмитрий Медведев, российский политикСуть событий 12:05

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