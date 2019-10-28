Экономика
Российская газетаМедведев поручил ускорить рост российской экономики
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручения для ускорения экономического роста. Министерство финансов в скором времени обещает представить предложения по инвестированию средств Фонда национального благосостояния.
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Не так давно я проводил совещание по ускорению экономического роста. Очевидно, что темпы недостаточно высоки. В третьем квартале некоторые улучшения в динамике есть. В то же время очевидно, что эти процессы необходимо укреплять, включая меры, которые можно было бы принять дополнительно.
— Дмитрий Медведев, российский политикСуть событий 12:05
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Общество
ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов
Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
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Роструд напомнил, что россиян ожидает короткая рабочая неделя
Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян на следующей неделе.
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Происшествия
Тату-модель Zombie Boy погиб в результате несчастного случая
Смерть тату-модели Рика Дженеста, известного под псевдонимом Zombie Boy, в августе 2018 года произошла в результате несчастного случая, а не из-за суицида, как предполагалось ранее.
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Ольга Зуева и Данила Козловский впервые станут родителями
В семействе востребованных российских актеров Данилы Козловского и Ольги Зуевой в скором времени случится пополнение.
ГлобалМСК.ру 12:22
Политика
Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.
РИА Новости 19:00
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Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы
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Захарова ответила Минобороны Украины на заявления о войне с Россией
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка об «опыте пятилетней войны с Россией».
Национальная служба новостей вчера в 04:19
Общество
Бутина вернулась в родной Барнаул
Газета.Ru 18:59
Кино
Макото Синкай назвал дату выхода следующего фильма
Японский режиссер и аниматор Макото Синкай пообещал выпустить новый фильм уже в 2022 году.
Культуромания 03:18
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям тайно заключили брачный контракт
Королевский биограф Кэти Николь выпустила свою новую книгу, посвященную Кейт Миддлтон, и в этой работе она раскрыла малоизвестный, но очень любопытный факт о герцогине Кембриджской.
Bimru.ru 04:05
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 28 октября по 3 ноября
Овны Вам кажется, что все вокруг только и делают, что стараются уязвить ваше самолюбие.
Голос правды (ст. Полтавская) вчера в 00:05
Общество
В России может вдвое сократиться количество моногородов
В Госдуме рассказали, что практически половина российских моногородов может остаться без финансовой помощи, в связи с чем их количество сократится с 321 до 170.
RuNews24.ru 20:13
Футбол
Рибери дисквалифицирован на три матча за толчок арбитра
Спорт-Экспресс 13:13
Политика
Посольство России прокомментировало отказ США в выдаче Ярошенко
Посольство России в США возмущено отказом Вашингтона в выдаче российского лётчика Константина Ярошенко.
RT на русском 18:40
Армия и оружие
США намерены сохранить контроль над нефтяными месторождениями в Сирии
РИА Новости 13:46
Общество
Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление
Татар-информ 26 октября в 15:56
Единоборства
Порноактрису отправили в нокаут во время ее первого боя ММА
Оппонентка Ребекки, американка Элиза Рид, победила актрису уже в первом раунде за 12 секунд до окончания времени.
Gazeta.SPb вчера в 07:42
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости 13:15
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 07:37
Здоровье
США и Эфиопия совместно открыли новый банк крови стоимостью $5 млн
Директор миссии Агентства США по международному развитию (USAID) Шон Джонс и государственный министр здравоохранения Эфиопии Сахарла Абдулахи официально открыли новое здание штаб-квартиры Национальной службы крови стоимостью 5 миллионов долларов США во время специальной церемонии инаугурации объекта.
REGNUM 10:14
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»
В сообщении сказано, что решение об отзыве лицензии связано с нарушением компанией порядка инвестирования средств страховых резервов, нарушением более чем на 20% минимально допустимого значения нормативного соотношения капитала и принятых обязательств, правил формирования страховых резервов, а также с неоднократным нарушением требований страхового законодательства.
РБК вчера в 21:04
Гаджеты
Телевизоры Samsung получили функцию голосового помощника «Алисы»
Пользователи Smart TV 2018 и 2019 годов линеек QLED, LS, серий 7100 и выше посредством голосовых команд могут включать/выключать устройство, переключать каналы, регулировать громкость и переводить аппарат в беззвучный режим.
Anonsens 07:33
Политика
Трамп опубликовал фото раненной при ликвидации аль-Багдади собаки
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter фотографию служебной собаки, принимавшей участие в спецоперации по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
News.ru 17:51
Политика
Палата общин вновь отвергла предложение Джонсона о досрочных выборах
Джонсон уже дважды пытался добиться проведения выборов — 4 и 9 сентября.
РБК 16:13
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин
Известный врач и телеведущий рассказал о побочных эффектах популярного лекарства и объяснил, кому лучше не принимать этот препарат.
Волгоградская правда вчера в 05:38