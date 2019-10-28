Экономика
Российская газетаМедведев поручил ускорить рост российской экономики
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручения для ускорения экономического роста. Министерство финансов в скором времени обещает представить предложения по инвестированию средств Фонда национального благосостояния.
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Не так давно я проводил совещание по ускорению экономического роста. Очевидно, что темпы недостаточно высоки. В третьем квартале некоторые улучшения в динамике есть. В то же время очевидно, что эти процессы необходимо укреплять, включая меры, которые можно было бы принять дополнительно.
— Дмитрий Медведев, российский политикСуть событий вчера в 12:05
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Общество
Врачи назвали способы снижения риска инсульта
Еще одним фактором, повышающим риск инсульта, названа заместительная гормональная терапия, которую применяют женщины старше 50 лет.
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Политика
Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском 01:30
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
REGNUM вчера в 14:47
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Хоккей
Малкин подтвердил наличие американского паспорта
Ранее о наличии у Малкина американского паспорта заявил юрист Дмитрий Мачихин.
Известия 01:16
Экономика
«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии
«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии Власти Индонезии, крупнейшего в мире экспортера никелевой руды, не стали ждать конца года, чтобы запретить ее вывоз из страны.
Коммерсантъ вчера в 11:10
Происшествия
Под Новосибирском произошло сильное землетрясение
Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Российская газета вчера в 23:53
Гаджеты
Семь из десяти смартфонов Huawei в 2019 году будут использовать чипы Kirin
Отмечается, что по итогам 2019 года приблизительно 20 % всех мобильных процессоров, поставленных в Китай, будут относиться к семейству Kirin.
3DNews 01:57
Происшествия
Мошенники присвоили 15 квартир в Москве по поддельным завещаниям
В Москве полиция задержала мошенников, которые на протяжении десяти лет занимались присвоением чужих квартир по поддельным завещаниям.
Газета.Ru 01:35
Здоровье
От гриппа привились 30% россиян
По данным Роспотребнадзора, от гриппа привились 43,4 миллиона россиян – это 30% от населения страны.
Московский Комсомолец 01:13
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Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт вчера в 01:12
Общество
Группа ГАЗ начнет собирать автомобили во Вьетнаме
Российская группа ГАЗ Олега Дерипаски начнет сборку автомобилей во Вьетнаме, сообщил председатель российской части межправкомиссии РФ и Вьетнама по торгово-экономическому и научно техническому сотрудничеству, вице-премьер РФ Максим Акимов ТАСС.
Коммерсантъ 02:25
Технологии
Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов
77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости вчера в 13:15
Происшествия
В США заключенного на пожизненный срок по ошибке выпустили из тюрьмы
Отбывающий пожизненный тюремный срок за изнасилование заключенный "по ошибке" оказался на свободе в американском штате Джорджия, сообщает телеканал Fox.
РИА Новости вчера в 17:37
Происшествия
Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован
Газета.Ru вчера в 04:41
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170.
Российская газета 00:30
Авто
Найденный в сарае 50-летний Lamborghini продали за огромную сумму
Аукционный дом RM Sotheby’s объявил о завершении торгов по купе Lamborghini Miura P400 S, которое большую часть жизни простояло в забытом сарае.
Журнал Авто.ру 00:30
Шоу-бизнес
Боярский прокомментировал сообщения о своём самочувствии на съёмках
Актёр Михаил Боярский в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщения о том, что ему якобы стало плохо на съёмках фильма «Гардемарины-4» в Севастополе.
RT на русском вчера в 08:24
Общество
Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление
Татар-информ 26 октября в 15:56
Происшествия
Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о прорыве дамб под Красноярском
Красноярский краевой суд оставил без изменений меру пресечения фигурантам дела о прорыве дамб в Сибири — начальнику участка ООО «Сисим» Андрею Еганову, гендиректору золотодобывающей компании Максиму Ковалькову, мастеру «Сисим» Евгению Александрову.
RT на русском 01:59
Здоровье
Дни открытых дверей пройдут в больницах столицы в ноябре
«В ноябре в столичных больницах пройдут дни открытых дверей в рамках проекта «Входите, открыто!» городского департамента здравоохранения», - говорится в сообщении.
Агентство Москва 00:34
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro с системой шумоподавления
Москва 24 вчера в 12:58
Общество
В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
Газета.Ru вчера в 11:29
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В Новом Уренгое севший самолет столкнулся с птицей
Самолет Sukhoi Superjet 100 после посадки в аэропорту Нового Уренгоя, во время пробега по полосе, столкнулся с птицей.
Известия 01:23
Политика
Савченко раскритиковала Россию и США за позицию в отношении радикалов
Экс-депутат Рады Надежда Савченко выступила с критикой в адрес российских депутатов и американских конгрессменов из-за их позиции в отношении украинских радикальных организаций.
RT на русском 00:18
Экономика
Bloomberg: Сбербанк собирается купить долю в Mail.Ru у Газпромбанка
Сбербанк планирует купить 20% голосующих прав в Mail.Ru Group у Газпромбанка, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники Bloomberg.
Inc. Russia 01:34
Общество
Две модели показали грудь во время бейсбольного матча
Две модели Джулия Роуз и Лорен Саммер сообщили о том, что руководство американской бейсбольной лиги МЛБ официально запретила им посещать матчи.
Metaratings вчера в 10:33
Шоу-бизнес
Ольга Зуева и Данила Козловский впервые станут родителями
В семействе востребованных российских актеров Данилы Козловского и Ольги Зуевой в скором времени случится пополнение.
ГлобалМСК.ру вчера в 12:22
Общество
Эксперты предсказали рост социальных протестов в России
Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
РБК вчера в 23:16