Экономика
Российская газетаМедведев поручил увеличить темпы строительства яслей
В качестве положительного примера, где ясли строятся хорошими темпами, глава правительства привел Воронежскую, Вологодскую, Рязанскую, Белгородскую области и Республику Татарстан.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал губернаторов за недостаточные темпы строительства яслей.ТАСС07:48
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 10:58, Вашингтон
Политика
Путин подарит саудовскому королю самку камчатского кречета
Россия в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд подарит саудовской стороне птицу из семейства соколообразных — камчатского кречета, сообщает "Интерфакс".
РЕН ТВ 07:31
Политика
Вучич: сербская часть «Турецкого потока» будет завершена до конца года
Сербский президент Александр Вучич в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что часть газопровода «Турецкий поток», проходящая по территории Сербии, будет завершена до конца года.
RT на русском 09:40
Политика
Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Газета.Ru вчера в 12:23
Энергетика
Китай построит на Финском заливе в России газовый химзавод
Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) построит недалеко от берега Финского залива в России газоперерабатывающий химический завод.
ТАСС 08:44
Политика
На Украине потребовали немедленной отставки премьера
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала немедленной отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука после его выступления на концерте неонацистской группы «Сокира Перуна».
Lenta.ru 10:38
Политика
Кремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате
В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:57
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несогласованных акций протеста Константину Котову, приговоренному Тверским районным судом к четырем годам колонии по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).
Ведомости 10:18
Гаджеты
AMD подтвердила подготовку наборов логики B550 и B550A
В сентябре стало известно, что компания Hewlett-Packard готовит такие PC, а позднее в AMD подтвердили, что будут две модификации: B550 и B550A.
Игромания.ру 10:22
Общество
В Саратове создадут «безопасные маршруты» для школьников
По мнению руководителя комитета по образованию Саратова Ларисы Ревуцкой, схема «безопасного маршрута» должна быть у каждого ребенка «вклеена в дневник или тетрадь».
АиФ Саратов 08:44
Политика
Украинские националисты вышли на марш в Киеве
В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).
РБК 10:11
Происшествия
Мэр Абакана погиб в автокатастрофе
От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина.
Коммерсантъ 06:30
Кино
Первая «Матрица» выходит в повторный прокат в России
Life.ru вчера в 21:42
Армия и оружие
Россия проведет 16 пусков крылатых и баллистических ракет на учениях
РФ проведет военные учения с 15 по 17 октября. Военные запустят 16 крылатых и баллистических ракет.
Телеканал 360° 05:56
Общество
Туристы назвали столицу Финляндии самым скучным городом Европы
Самым скучным городом Европы россияне считают Хельсинки — за столицу Финляндии проголосовали сразу 30% туристов.
78.ru вчера в 10:43
Культура
Элтон Джон назвал Майкла Джексона психически больным
MedikForum.ru 05:38
Армия и оружие
Сирийская армия вышла на помощь курдам для отражения атаки Турции
Известия вчера в 15:28
Единоборства
Кокляев лег под капельницу за полтора месяца до боя с Емельяненко
Российский стронгмен Михаил Кокляев в своем Instagram показал видео, на котором он лежит под капельницей.
Нева Спорт 07:35
Культура
Ведущий «Орла и решки» приехал в Благовещенск на родину своей девушки
О семье и жизни в Благовещенске девушка телеведущего рассказала в сторис «Инстаграма». В столице Приамурья Мария жила до 17 лет.
Амурская правда вчера в 23:05
Происшествия
Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видео обращение r жителям города. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Газета.Ru 09:21
Хоккей
Откровенный танец болельщицы во время матча НХЛ вызвал свист трибун
Болельщица «Бостона» во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» исполнила откровенный танец.
Спорт-Экспресс 07:57
Здоровье
В НИИ медицины труда перечислили негативные последствия работы в офисе
Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
Известия 00:17
Кино
«Скандал»: Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон сыграли втроём
Николь Кидман, Марго Робби и Шарлиз Терон позировали втроем на публичном мероприятии в Голливуде.
Газета Metro 03:29
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru вчера в 10:46
Политика
В ЕС поддержали план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко представил на встрече с европейскими министрами удовлетворительную картину планов относительно решения конфликта в Донбассе.
RT на русском 10:28
Игры
Cyberpunk 2077, скорее всего, не выйдет на Nintendo Switch
Старший продюсер Петр Хшановский добавил, что работа над портированием Ведьмака подарила компании понимание устройства консоли и экосистемы Nintendo; этот опыт не пройдет даром и будет использован в будущих проектах.
Srnsk вчера в 14:12
Футбол
Газон на «Казань Арене» планируют восстановить к концу года
Газон на «Казань Арене» сняли из-за проведения там церемоний открытия и закрытия мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills.
БИЗНЕС Online 06:17
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
Известия вчера в 20:53