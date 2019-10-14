Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМедведев поручил увеличить темпы строительства яслей

В качестве положительного примера, где ясли строятся хорошими темпами, глава правительства привел Воронежскую, Вологодскую, Рязанскую, Белгородскую области и Республику Татарстан.
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с чего всё началось

Медведев раскритиковал губернаторов за недостаточные темпы строительства яслей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал губернаторов за недостаточные темпы строительства яслей.
ТАСС07:48

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Медведев потребовал отчитаться за срыв строительства соцобъектов

Российская газета09:42

Медведев назвал причину низких темпов строительства соцобъектов в регионах

РИА Новости08:40

Медведев потребовал разобраться с низкими темпами строительства яслей

Интерфакс08:32

Медведев отчитал губернаторов за недостаточные темпы строительства яслей

Известия08:00

Медведев попенял губернаторам на плохие темпы строительства яслей

Росбалт07:50

Медведев раскритиковал губернаторов за недостаточные темпы строительства яслей

ТАСС07:48

Медведев поручил выяснить причины низких темпов строительства яслей в России

Коммерсантъ08:40
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Политика

Путин подарит саудовскому королю самку камчатского кречета

Россия в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд подарит саудовской стороне птицу из семейства соколообразных — камчатского кречета, сообщает "Интерфакс".
РЕН ТВ 07:31
Политика

Вучич: сербская часть «Турецкого потока» будет завершена до конца года

Сербский президент Александр Вучич в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что часть газопровода «Турецкий поток», проходящая по территории Сербии, будет завершена до конца года.
RT на русском 09:40
Политика

Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Газета.Ru вчера в 12:23
Энергетика

Китай построит на Финском заливе в России газовый химзавод

Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) построит недалеко от берега Финского залива в России газоперерабатывающий химический завод.
ТАСС 08:44
Политика

На Украине потребовали немедленной отставки премьера

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала немедленной отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука после его выступления на концерте неонацистской группы «Сокира Перуна».
Lenta.ru 10:38
Политика

Кремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате

В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:57
Происшествия

Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову

Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несогласованных акций протеста Константину Котову, приговоренному Тверским районным судом к четырем годам колонии по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).
Ведомости 10:18
Гаджеты

AMD подтвердила подготовку наборов логики B550 и B550A

В сентябре стало известно, что компания Hewlett-Packard готовит такие PC, а позднее в AMD подтвердили, что будут две модификации: B550 и B550A.
Игромания.ру 10:22
Общество

В Саратове создадут «безопасные маршруты» для школьников

По мнению руководителя комитета по образованию Саратова Ларисы Ревуцкой, схема «безопасного маршрута» должна быть у каждого ребенка «вклеена в дневник или тетрадь».
АиФ Саратов 08:44
Политика

Украинские националисты вышли на марш в Киеве

В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).
РБК 10:11
Происшествия

Мэр Абакана погиб в автокатастрофе

От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина.
Коммерсантъ 06:30
Армия и оружие

В России вспомнили танковый удар белогвардейцев по Красной армии

Lenta.ru 07:13
Кино

Первая «Матрица» выходит в повторный прокат в России

Life.ru вчера в 21:42
Армия и оружие

Россия проведет 16 пусков крылатых и баллистических ракет на учениях

РФ проведет военные учения с 15 по 17 октября. Военные запустят 16 крылатых и баллистических ракет.
Телеканал 360° 05:56
Общество

Туристы назвали столицу Финляндии самым скучным городом Европы

Самым скучным городом Европы россияне считают Хельсинки — за столицу Финляндии проголосовали сразу 30% туристов.
78.ru вчера в 10:43
Культура

Элтон Джон назвал Майкла Джексона психически больным

MedikForum.ru 05:38
Армия и оружие

Сирийская армия вышла на помощь курдам для отражения атаки Турции

Известия вчера в 15:28
Единоборства

Кокляев лег под капельницу за полтора месяца до боя с Емельяненко

Российский стронгмен Михаил Кокляев в своем Instagram показал видео, на котором он лежит под капельницей.
Нева Спорт 07:35
Культура

Ведущий «Орла и решки» приехал в Благовещенск на родину своей девушки

О семье и жизни в Благовещенске девушка телеведущего рассказала в сторис «Инстаграма». В столице Приамурья Мария жила до 17 лет.
Амурская правда вчера в 23:05
Происшествия

Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видео обращение r жителям города. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Газета.Ru 09:21
Хоккей

Откровенный танец болельщицы во время матча НХЛ вызвал свист трибун

Болельщица «Бостона» во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» исполнила откровенный танец.
Спорт-Экспресс 07:57
Здоровье

В НИИ медицины труда перечислили негативные последствия работы в офисе

Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
Известия 00:17
Кино

«Скандал»: Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон сыграли втроём

Николь Кидман, Марго Робби и Шарлиз Терон позировали втроем на публичном мероприятии в Голливуде.
Газета Metro 03:29
Происшествия

Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

Lenta.ru 06:36
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Общество

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Газета.Ru вчера в 10:46
Политика

В ЕС поддержали план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко представил на встрече с европейскими министрами удовлетворительную картину планов относительно решения конфликта в Донбассе.
RT на русском 10:28
Игры

Cyberpunk 2077, скорее всего, не выйдет на Nintendo Switch

Старший продюсер Петр Хшановский добавил, что работа над портированием Ведьмака подарила компании понимание устройства консоли и экосистемы Nintendo; этот опыт не пройдет даром и будет использован в будущих проектах.
Srnsk вчера в 14:12
Футбол

Газон на «Казань Арене» планируют восстановить к концу года

Газон на «Казань Арене» сняли из-за проведения там церемоний открытия и закрытия мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills.
БИЗНЕС Online 06:17
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

Известия вчера в 20:53
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