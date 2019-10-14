Общество
Российская газетаМедведев поручил увеличить темпы строительства яслей
В качестве положительного примера, где ясли строятся хорошими темпами, глава правительства привел Воронежскую, Вологодскую, Рязанскую, Белгородскую области и Республику Татарстан.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал губернаторов за недостаточные темпы строительства яслей.ТАСС07:48
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В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
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ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
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Кино
Крис Хемсворт хочет сыграть в «Звездных войнах»
Актер Крис Хемсворт рассказал о желании сыграть в новых "Звездных войнах", сообщает портал We Got This Covered.
Газета.Ru 10:42
Футбол
«Лион» объявил о назначении Руди Гарсии
Французский специалист Руди Гарсия возглавил «Лион». Детали соглашения с бывшим главным тренером «Ромы» и «Марселя» не сообщаются.
Sportbox.RU 10:00
Происшествия
В Ростове автобус с людьми протаранил остановку
В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.
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Армия и оружие
Армия Сирии начала перебрасывать войска на территорию курдов
Подконтрольная президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду армия начала перебрасывать силы на север страны, чтобы "противостоять агрессии со стороны Турции".
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Общество
Через Коринфский канал прошел крупнейший в истории водотока лайнер
Коринфский канал соединяет Эгейское и Ионическое моря.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 12:24
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Шоу-бизнес
Южнокорейская звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Умерла экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли.
Piter.tv 10:27
Авто
Volkswagen Teramont получил купеобразную модификацию
Концерн Volkswagen презентовал новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
Новые автомобили 11 октября в 13:22
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Эр-Рияд передал королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду кречета, а от него получил картину.
Ruposters.ru 11:26
Футбол
Официально: Доменико Тедеско возглавил московский «Спартак»
Немец Доменико Тедеско в понедельник, 14 октября, назначен на должность главного тренер московского футбольного клуба "Спартак".
Вести.Ru 11:10
Общество
В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов
RT на русском 11:20
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Политика
Саммит «нормандской четверки» может пройти в ноябре
1 октября Песков сообщил о начале подготовки к саммиту в «нормандском формате», после завершения которой лидеры России, Франции, Германии и Украины сами определят дату встречи.
ФАН 09:42
Происшествия
В Перми на пешеходном переходе сбили пятерых детей
РИА Новости 11:34
Политика
Симоньян прокомментировала пост Трампа, процитировавшего Кириаку
Народные новости 09:52
Экономика
Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета
Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.
Газета.Ru 12:07
Гаджеты
В России стартовали продажи новых смартфонов Nokia 7.2 и Nokia 6.2
Поклонники гаджетов могут приобрести новые смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2, продажи которых стартовали в России.
МедиаПоток 11:42
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову
Ведомости 10:18
Армия и оружие
Сирийская армия поможет курдам отразить атаки Турции
Отмечается, что речь идет о размещении сирийской армии на всей границе с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких боевиков.
Москва 24 вчера в 21:06
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США открыткой с фото крейсера «Пётр Великий»
Военное обозрение вчера в 23:24
Общество
Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья
В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.
Газета.Ru 02:50
Гаджеты
Когда хочется Dyson, но денег хватает только на Xiaomi. Китайцы представили доступный вертикальный пылесос
Производитель позиционирует новинку как доступный аналог пылесосов Dyson, которые выполнены в том же форм-факторе.
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Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
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