с чего всё началось

В качестве положительного примера, где ясли строятся хорошими темпами, глава правительства привел Воронежскую, Вологодскую, Рязанскую, Белгородскую области и Республику Татарстан.

Происшествия В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.

Политика ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

Кино Крис Хемсворт хочет сыграть в «Звездных войнах» Актер Крис Хемсворт рассказал о желании сыграть в новых "Звездных войнах", сообщает портал We Got This Covered.

Футбол «Лион» объявил о назначении Руди Гарсии Французский специалист Руди Гарсия возглавил «Лион». Детали соглашения с бывшим главным тренером «Ромы» и «Марселя» не сообщаются.

Происшествия В Ростове автобус с людьми протаранил остановку В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.

Армия и оружие Армия Сирии начала перебрасывать войска на территорию курдов Подконтрольная президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду армия начала перебрасывать силы на север страны, чтобы "противостоять агрессии со стороны Турции".

Политика В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.

Авто Volkswagen Teramont получил купеобразную модификацию Концерн Volkswagen презентовал новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.

Политика Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Эр-Рияд передал королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду кречета, а от него получил картину.

Футбол Официально: Доменико Тедеско возглавил московский «Спартак» Немец Доменико Тедеско в понедельник, 14 октября, назначен на должность главного тренер московского футбольного клуба "Спартак".

Политика В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме» Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".

Политика Саммит «нормандской четверки» может пройти в ноябре 1 октября Песков сообщил о начале подготовки к саммиту в «нормандском формате», после завершения которой лидеры России, Франции, Германии и Украины сами определят дату встречи.

Экономика Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.

Гаджеты В России стартовали продажи новых смартфонов Nokia 7.2 и Nokia 6.2 Поклонники гаджетов могут приобрести новые смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2, продажи которых стартовали в России.

Армия и оружие Сирийская армия поможет курдам отразить атаки Турции Отмечается, что речь идет о размещении сирийской армии на всей границе с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких боевиков.

Общество Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.