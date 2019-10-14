Общество
Российская газетаМедведев поручил увеличить темпы строительства яслей
В качестве положительного примера, где ясли строятся хорошими темпами, глава правительства привел Воронежскую, Вологодскую, Рязанскую, Белгородскую области и Республику Татарстан.
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Медведев поручил выяснить причины низких темпов строительства яслей в России
Коммерсантъвчера в 08:40
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Футбол
Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА
Политика
В Латвии конфисковали $30 млн, связанные с экс-чиновниками Украины
В Латвии по решению суда конфискованы $30 млн, которые связывают с бывшими чиновниками Украины.
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
Политика
Путин в Эр-Рияде начал переговоры с королем Саудовской Аравии
В Эр-Рияде начались переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом.
Происшествия
Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой
Тело пропавшей пять дней назад 27-летней Ксении Каторгиной во вторник обнаружили Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где у нее была назначена встреча с потенциальной покупательницей автомобиля.
Экономика
Bloomberg оценил потери России от дедолларизации резервов
За первый год политики снижения доли доллара в валютных запасах Центробанка Россия недополучила около $7,7 млрд, пишет Bloomberg.
Общество
В России впервые назначен штраф по статье о фейковых новостях
В России суд впервые назначил штраф по статье о распространении фейковых новостей, сообщает ТАСС.
Футбол
Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Здоровье
В Пензенской области снова подняли вопрос о горячем питании в школах
В понедельник, 14 октября, в ходе видеоконференции губернатор Иван белозерцев затронул вопрос об организации горячего питания в школьных столовых.
Кино
Женщину-кошку в новом «Бэтмене» сыграет Зои Кравиц
Ранее Женщину-кошку в фильмах про Бэтмена играли Ли Мериуэзер (1966 год), Мишель Пфайффер (1992 год), Халле Берри (2004 год) и Энн Хэтэуэй (2012 год).
Происшествия
Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба
На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Футбол
Министр спорта Франции призвала УЕФА наказать турецких футболистов
Министр по делам молодёжи и спорта Франции Роксана Марасиняню раскритиковала турецких футболистов за празднование гола в ворота французов в матче квалификации Евро-2020.
Армия и оружие
Сирийские военные встретились с отступающими силами США
Футбол
Карасев рассудит матч 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом»
Общество
Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Игры
Red Dead Redemption 2 и The Last of Us Part II и рядом не стояли. Журналиста впечатлила игра, запущенная на PlayStation 5
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых.
Экономика
Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета
Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.
Авто
Все УАЗы стали дороже на 5–20 тысяч
Цены на модель варьируются от 737 000 до 999 900 рублей. Отмечается, что внедорожник УАЗ Патриот подорожал от 10 000 до 10 900 рублей.
Общество
Россиян предупредили о резких скачках атмосферного давления
В Москве и Московской области в ближайшие два дня ожидаются резкие скачки атмосферного давления.
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной не признал ее пятого ребенка
Бывший супруг Илья Древнов раскрыл тайну рождения пятого ребенка Марии Порошиной.
Политика
Через 10 дней: националисты готовят свержение Зеленского
От имени организованного на Украине "Движения сопротивлению капитуляции" бывший командир добровольческого батальона "Азов" дал Зеленскому 10 дней на то, чтобы всякие "формулы Штайнмайера" и прочие "капитулянские" шаги были запрещены законодательно.
Общество
В Подмосковье прощаются с космонавтом Леоновым
В Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище проходит церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк подтвердила ее болезнь
Семья актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала в инстаграме, созданном в поддержку звезды, подтверждение ее болезни.
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с третьей женой Ольгой Абрамовой
Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с третьей женой Ольгой Абрамовой.
Происшествия
В Петербурге один человек погиб в ДТП с микроавтобусом
По факту ДТП проводится проверка.