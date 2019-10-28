Экономика
RT на русскомМедведев поручил в десять раз увеличить долю экспорта российских судов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил в десять раз увеличить объём экспортных поставок кораблей в рамках реализации стратегии развития российского судостроения до 2035 года.
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Политика
В США вновь предлагают ввести санкции против «Северного потока — 2»
В конгрессе США предлагают ввести санкции в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Автором законопроекта выступил республиканец Энди Барр.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Армия и оружие
Франция похвалила эстонских солдат за оказываемую помощь в Мали
Экономика
ПИК возглавил рейтинг самых надежных застройщиков в России
Девелоперская компания ПИК возглавила рейтинг самых надежных российских застройщиков, составленный Forbes.
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
Армия и оружие
Тело аль-Багдади сбросили в море
Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.
Шоу-бизнес
Актриса Амалия Мордвинова изменила внешность и переехала в США
Амалия Мордвинова изменила свою внешность, после чего стала неузнаваемой. Кроме этого, актриса переехала в США, где сейчас живет ее дочь.
Финансы
Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией
Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
Футбол
Гол Жиркова признан лучшим в РПЛ в октябре
Гол защитника Зенита Юрия Жиркова в матче 14-го тура с Крыльями Советов (2:0) на Самара Арене был признан лучшим в премьер-лиге в октябре.
Наука
Ученые открыли новое полезное свойство кофе
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
Общество
Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление
Политика
Стало известно о тайном ночном визите Зеленского на передовую в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский совершил тайную поездку на передовую в Донбассе.
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, на что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Помимо расходов на сына и себя, Регина выделяет средства на благотворительность: «Почти каждый месяц я кому-то помогаю, и эта помощь в размере 100 000 рублей».
Здоровье
В Минздраве нашли способ продлить жизни россиян
Изменение возраста продажи крепкого алкоголя с 21 года позволит увеличить продолжительность жизни и сократить потребление алкоголя молодыми людьми.
Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
Происшествия
Вынесен приговор бывшему премьер-министру Дагестана
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
Происшествия
Суд арестовал солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье
Происшествия
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
Хоккей
Малкин оправдался за американский паспорт
Армия и оружие
Комиссия Минобороны подняла по тревоге тысячи военнослужащих ВВО
Специальная комиссия Минобороны России проводит оценку боеготовности подразделений Восточного военного округа в Амурской области, Еврейской АО и Хабаровском крае.
Путешествия
Отдых в Турции может подорожать
В следующем сезоне, по словам экспертов, возможный рост налогов почти не скажется на стоимости турпакетов: отельеры уже объявили контрактные цены на 2020 год, многие туроператоры продают путевки на лето будущего года.
Спорт
WADA рассмотрит вопрос о статусе РУСАДА 4 ноября
Вопрос о статусе в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассмотрит исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 4 ноября, заявила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, 28 октября сообщает ТАСС.
Гаджеты
Расходимся, нас обманули. Умные часы Xiaomi Mi Watch получили спорную SoC Snapdragon Wear 3100
Совсем скоро ожидается анонс действительно революционной однокристальной системы Snapdragon Wear 3300, однако умные часы Xiaomi Mi Watch точно оснащены Snapdragon Wear 3100.
Общество
Эксперты предсказали рост социальных протестов в России
Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
Происшествия