Экономика

Gazeta.SPbGazeta.SPbМедведев хочет увеличения экспорта российских судов в 10 раз

Обо всем премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил на совещании с заместителями. Он отметил, что уже подписал стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года. Он рассчитывает, что совсем скоро экспорт российских судов увеличится в 10 раз.
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