Экономика
Gazeta.SPbМедведев хочет увеличения экспорта российских судов в 10 раз
Обо всем премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил на совещании с заместителями. Он отметил, что уже подписал стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года. Он рассчитывает, что совсем скоро экспорт российских судов увеличится в 10 раз.
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Футбол
Локомотив — Спартак 0:3
РИА Новости вчера в 11:26
Общество
Врачи назвали способы снижения риска инсульта
Еще одним фактором, повышающим риск инсульта, названа заместительная гормональная терапия, которую применяют женщины старше 50 лет.
Известия 20:56
Армия и оружие
Узбекистан закупил крупную партию российских бронеавтомобилей «Тайфун»
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонной сфере, власти Узбекистана закупили крупную партию российских бронеавтомобилей "Тайфун".
Московский Комсомолец 20:16
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
В челябинском Златоусте от голода умер девятимесячный ребёнок, оставленный дома один.
REGNUM 14:47
Политика
Скворцова ответила на вопрос о возможности эвтаназии в России
Следует ли разрешить эвтаназию, должны решать сами россияне, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире радио "Комсомольская правда".
Российская газета 07:18
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 07:37
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк подарила матери иномарку за два миллиона рублей
Как стало известно журналистам, незадолго до болезни Анастасия Заворотнюк подарила своей 76-летней маме иномарку Toyota C-HR.
Srnsk 15:27
Происшествия
Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован
Газета.Ru 04:41
Политика
Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Газета.Ru 21:40
Общество
Роструд напомнил, что россиян ожидает короткая рабочая неделя
Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян на следующей неделе.
ТАСС 04:59
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости 20:02
Экономика
Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое
Эксперты полагают, что количество моногородов будет сокращаться по двум причинам: если численность населения составляет менее 3 тыс. человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Известия 19:17
Футбол
Бельерин поддержал Джаку, пославшего болельщиков «Арсенала»
Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин поддержал капитана команды Гранита Джаку, который ранее вступил в конфликт с болельщиками «канониров».
Чемпионат 10:26
Культура
Премьеру «Терминатора» отменили в Лос-Анджелесе
Премьеру фильма «Терминатор: Темные судьбы» отменили в Лос-Анджелесе. Причиной стали продолжающиеся пожары в Калифорнии.
Телеканал 360° 22:33
Авто
ВИП-гараж: за год для Евгения Куйвашева и его подчиненных купили 27 элитных автомобилей
Известно, что Евгений Куйвашев отказался от Mercedes-Benz S-класса, который достался ему в наследство от Александра Мишарина.
Екатеринбург Онлайн 22:30
Политика
Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины
Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
Новый День 12:42
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Как сообщает ToDay News Ufa источник журнал Nature, колыбелью человека современного типа является юг Африки.
ToDay News Ufa 13:27
Технологии
В России создали из крахмала одноразовую посуду
ToDay News Ufa 16:09
Политика
Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство региона
Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что на должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова.
Коммерсантъ 03:37
Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
RT на русском 09:18
Общество
В Приамурье 278 домов признали непригодными для проживания после паводка
Межведомственные комиссии в Амурской области закончили работу по оценке ущерба жилому фонду после летнего паводка, непригодными для проживания признаны 278 домов, 607 требуют капитального ремонта, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
РИА Новости 23:14
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, на что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Помимо расходов на сына и себя, Регина выделяет средства на благотворительность: «Почти каждый месяц я кому-то помогаю, и эта помощь в размере 100 000 рублей».
Passion.ru 16:57
Здоровье
Москвичи смогут бесплатно проверить сердце и сосуды
Жители Москвы смогут бесплатно проверить сердце и сосуды в 59 городских больницах и поликлиниках 29 и 31 октября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города.
Вечерняя Москва 01:11
Происшествия
Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24
Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.
BFM.ru 11:21
Экономика
В Новосибирске построят завод редукторов за €15 млн
На площади в 17 тысяч кв. м будет расположено производственное здание площадью 3 000 кв. м. По его словам, завод будет осуществлять сборку редукторов из комплектующих Sew-Eurodrive GmbH.
RuNews24.ru 23:02
Политика
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский назвал фанатичных людей источником опасности для всего человечества.
РИА Новости 22:08
Политика
Путин увеличил штат прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Lenta.ru 09:48