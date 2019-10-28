Обо всем премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил на совещании с заместителями. Он отметил, что уже подписал стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года. Он рассчитывает, что совсем скоро экспорт российских судов увеличится в 10 раз.

Медведев хочет увеличения экспорта российских судов в 10 раз

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